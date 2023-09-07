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【六合彩】$1,800萬頭獎有結果　即睇幸運兒係咪你

社會 21:34 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

六合彩今晚（7日）攪珠，估計頭獎基金達1,800萬。攪珠結果如下：

20、22、24、25、29、49，特別號碼36。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳梓蔚

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