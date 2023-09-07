【共享基金會】消除柬埔寨別良縣積壓案例    全球完成逾4000例手術

▲ 共享基金會。

共享基金會自2022年9月起已在老撾、柬埔寨及吉布提開展「消除白內障致盲項目」，至今已完成超過4100例免費白內障手術。日前，三名基金會實習生與基金會總幹事陳英凝到柬埔寨波羅勉省實習與考察，期間更下鄉探望康復病人。

消除別良縣積壓案例

別良縣是波羅勉省12個行政區之一，該區自去年12月開始已經陸續有病人到手術車接受手術。基金會在近月時間與該地區衞生部門大規模合作，優化接送病人安排，至今為該區完成數百台手術，當地官員稱暫時難以找新病人。陳英凝表示，「這可說是基金會在柬埔寨項目的一個里程碑，基金會與醫療隊繼續通力合作，全面清除波羅勉省的積壓的白內障案例。」

手術效果良好 患者視力大幅提升

陳英凝感謝廣西所有的醫護人員到柬埔寨推動項目。廣西至今已派出三批醫療隊，支援基金會在柬埔寨的項目，患者並無出現併發症情況，康復進度理想，完成逾1600例手術，患者術前視力幾乎都小於0.1，術後普遍提升至0.6或以上。除了在老撾、柬埔寨及東非吉布提的項目外，基金會在9月底起會啟動西非另外兩個項目點毛里塔尼亞及塞內加爾的項目

與柬埔寨衞生部及中國駐柬埔寨大使會面

陳英凝及其團隊與柬埔寨衞生部新上任部長會面，向對方致以最熱烈的祝賀，期望在「消除白內障致盲項目」中繼續通力合作，為柬埔寨白內障患者帶來重見光明。

此外，今年是中柬建交65周年，陳英凝亦與中國駐柬埔寨大使對方進行會面，希望通過共同努力，加強中柬之間的友好合作關係。

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責任編輯：趙居逸