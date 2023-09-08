【警隊招募】警再改體能試9‧21起掌上壓取代測手握力　4x10米穿梭跑改用腳觸線

▲ 有運動專家指警隊入職考核掌上壓是上肢訓練，對個人健康都大有益處，認為今次改動合適。（林宇翔攝）

警隊再度調整入職測試要求，本月21日起將修訂其中2項體能測試，包括以掌上壓取代現行的手握力測試，而4x10米穿梭跑在轉身時，則改用腳觸線，是警隊自今年5月放寬身高、體重及視力要求後，事隔4個月再修訂入職要求。警隊強調今次修訂是便利考生，不代表「放寬」警員體能要求，事前亦有諮詢專家意見，認為更能配合現今職務需要。

新修訂的2項體能測試，其中現有的手握肌力測試會由掌上壓取代。警隊指，現時警察學院基礎訓練中，掌上壓是運動肌能測試中一個項目，而4×10米穿梭跑是要求學員用腳觸綫，2項修訂可幫助投考人從選拔過渡到訓練。

4x10米穿梭跑 轉身改腳觸線

香港警察學院基礎訓練學校體能訓練及急救組總督察王得財透露，掌上壓可隨時隨地練習，考生能更準確了解自己成績是否達標。他強調，學警畢業的準則不變，警隊沒有降低警員執勤的體能要求，「（學警）入到學堂首6周就會接受加強的體能訓練，完成後絕大部分人已接近畢業（所要求的體能）水準。」

警隊於2015年以手握肌力測試，取代引體上升考核考生的上肢肌力，事隔8年再以掌上壓取手握肌力，是否代表警隊體能要求下降？作為今次修訂顧問的教大健康與體育學系副系主任雷雄德（雷Sir）解釋，隨着時代更替，警隊執勤所需的上肢力量未必相同，而掌上壓需動用更多肌肉組群如胸、膊、三頭肌等，「有學生反映做掌上壓會仲辛苦咗。」

雷雄德指訓練上肢 改動合適

雷Sir又指，宏觀現今世界各地的警察，都是以靜態活動為主，「唔會好似以前成日要通街走捉賊，而家都係捉騙徒」，加上掌上壓是上肢訓練，對個人健康都大有益處，認為今次改動合適。而穿梭跑則考核考生的敏捷度，雷Sir稱以往用手觸綫須彎腰，令一些體質較弱的人受傷機會增多，改用腳可減少受傷機會。

人事部招募組警司陳杰峰表示，警隊一向與時並進，適時檢討招募策略及優化，今次改動目的是更便利考生準備及訓練，而美國、澳洲都分別有12和8個州份的警隊採用掌上壓作為考核測試。

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記者：蘇文軒