【的士】新思維促盡快引入扣分制度　並倡網約車合法化

▲ 新思維建議網約車合法化。(新思維供圖)

本港的士不時被指拒載、劏客，新思維促政府盡快引入扣分制度，並通過車隊模式提升的士服務質素，同時讓專業質素有問題的的士司機負上責任；以及建議網約車合法化。



新思維今日召開記者會，主席狄志遠表示，立法會正在審議關於的士行業的草案，《2023年道路交通法例(提升個人化點對點交通服務)(修訂)條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》，旨在從服務體制及的士司機質素罰則中嘗試解決問題。他稱，支持條例，認為政府應「企硬」，引入扣分制度，並通過車隊模式提升的士服務質素，同時讓專業質素有問題的的士司機負上責任。

此外，新思維副主席黃俊瑯認為，引入競爭是必須的措施，以改善本地岀行服務質素及增強旅客對香港信心，建議網約車合法化。他認為從安全性、公平性和效益性三方面可互補的士存在的問題：



1. 在安全性方面，司機和乘客在車程開始請不清楚對方的情況，再各個地方也出現過安全問題。引入網約車在車程開始前就可以以系統方式列出司機和乘客身份，加上定位系統，對比一般的士匿名性強的問題更為安全。



2. 在公平性方面，車資問題是一大重點。的士為人垢病的其中一個原因是濫收車資問題，乘客不能在車程開始前判斷車資情況。網約車能通過科技技術評估車資價格，讓乘客在公平的情況下負擔合理車費。



3. 在效益性方面，網約車利用科技解決路線及配對的問題。無論是系統配對、路線規劃等，網約車平台通過科技大大減低司機和乘客的時間和車資成本，包括很多平台通過系統來配對距離乘客最近的司機；也通過定位技術規劃距離目的地最近路線。因此，引入網約車競爭互補了的士行業的不足。



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責任編輯：區綽彥