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【警隊招募】本年度警員投考人數去年81%　警方續吸新血加強大學招募

社會 01:00 2023/09/08

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警隊人事部招募組警司陳杰峰。(林宇翔攝)

截至今年8月31日，警隊今個財政年度的警員及見習督察的投考人數，分別為3,745人及2,207人，分別較去年同期上升超過65%及約40%。警隊人事部招募組警司陳杰峰形容情況令人鼓舞，警隊會繼續在招募上深耕細作，透過「大學招募快綫」、「警隊學長計劃」等吸納更多年輕人畢業後加入警隊。

在22/23財政年度，共有7,997人投考警隊，當中警員有4,606人，而本財政年度(2023/24)，即由2023年4月1日至8月31日，在這5個月內的投考數字為5952人，等於去年全年的75%。如只計算警員(3,745人)的話，投考人數更達去年全年的81%，數字令人鼓舞。

大學辦見習督察筆試

去年9月至10月期間，警察招募組在11間本地大學進行「警察•大學招募快綫」，共收到389份大學生投考警隊職位及140份警隊學長計劃的申請。招募組將於今年9月18日至10月13日，再到本地大學招募，亦會在校園進行見習督察筆試，合格成績可供日後採納。內地大學方面，警隊一共收到447份投考申請，至今已有6男1女成功投身警隊。

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記者：蘇文軒

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