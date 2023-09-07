【黑雨警告】天文台改發黑色暴雨警告　柴灣、黃竹坑、黃大仙、沙頭角多區嚴重水浸 (有片)

▲ (前區議員吳卓燁FB)

天文台在晚上11時05分，改發黑色暴雨警告信號。本港多區出現嚴重水浸，其中北區更是重災區，沙頭角廣泛水浸，担水坑村水深及膝。而市區同樣現水浸，紅磡蕪湖街水浸，東廊積水，車輛駛過濺起「浪花」有如洗車。而柴灣及將軍澳都有水浸情況。

天文台在晚上9時25分發出黃色暴雨警告信號，至9時50分再改發紅色暴雨警告信號，並發出新界北部水浸特別報告。至晚上11時05分，更發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

黑色暴雨下，黃竹坑水浸，馬路上車輛死火、排長龍：

天文台指，新界北部，尤其是上水、打鼓嶺及沙頭角一帶，正受大雨影響，過去數小時區內錄得超過150毫米雨量。

有沙頭角社區幹事在社交平台表示，消防在場控制現場情況，沙頭角公路一帶水浸，水浸位置有大塘湖村、萊洞村、塘肚村、鹿頸路口、担水坑村，所有車輛暫時不能通過。運輸署表示，運輸署指，沙頭角公路─禾坑段來回方向近麻雀嶺因水浸，全線封閉；九巴的78K及277A線須改以磚窰為終點站。

柴灣亦出現嚴重水浸，網上圖片可見，有地下停車場出現嚴重水浸，另外柴灣迴旋處一帶水如泉湧。港鐵表示，柴灣站B及E出入口，以及上水站E出口暫時關閉。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

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