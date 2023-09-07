【黑雨警告】天文台改發黑色暴雨警告　柴灣及沙頭角嚴重水浸

▲ (前區議員吳卓燁FB)

天文台改發黑色暴雨警告訊號，香港天文台在下午9時50分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告。暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

天文台表示，新界北部，尤其是打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去幾小時，該區錄得超過150毫米雨量。

有沙頭角社區幹事表示，消防在場控制現場情況，沙頭角公路一帶水浸，水浸位置有大塘湖村，萊洞村，塘肚村，鹿頸路口，擔水坑村，所有車輛暫時不能通過。而沙頭角公路-禾坑段(來回方向)近麻雀嶺的全線仍然封閉。受影響九巴巴士第78K及277A號線(往沙頭角方向)須改以磚窰為終點站。現時上址交通繁忙。

柴灣亦出現嚴重水浸，網上圖片可見，有東區的地下停車場出現嚴重水浸，另外柴灣迴旋處一帶水如泉湧。

港鐵表示，柴灣站B及E出入口，上水站E出口暫時關閉。

▲ (溫啟華FB)

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9