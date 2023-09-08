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【黑色暴雨】港府：早上六時前公布今日是否須停工停課　直擊多區嚴重水浸（即睇片)

政治 02:33 2023/09/08

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

環翠停車場（讀者供圖）

深夜一場黑色暴雨，造成全港多區嚴重水浸。政府表示將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，並在早上六時前公布今日是否須停工停課，以保障市民安全。

現場直擊
【黑色暴雨】黃大仙港鐵站變澤國 觀塘綫多個車位暫停服務

本港各區自昨晚起大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。天文台總部昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。天文台昨晚亦先後發出暴雨警告信號、山泥傾瀉警告，以及新界北部水浸特別報告。

現場直擊
【黑色暴雨】柴灣環翠道興有女子疑遭洪水沖走

截至今日（九月八日）凌晨1時，渠務署確認12宗水浸個案。40支來自渠務署和路政署的緊急救援隊伍人員已前往相關地區處理水浸個案。

現場直擊
【黑色暴雨】雨水湧入紅磡海底隧道車輛涉水而行 彌敦道路面全浸如澤國

北區6村料受深圳排洪影響  村民暫住庇護中心

因應深圳水庫今日凌晨泄洪，北區民政事務處在凌晨前特別安排車輛，接載6條可能受水浸影響鄉村的村民前往庇護中心暫住。

現場直擊
【黑色暴雨】洪水湧入彩虹站 港鐵職員奮力阻洪水湧入


政府將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，並在早上六時前公布今日是否須停工停課，以保障市民安全。

點擊圖片放大

政府發言人呼籲市民在惡劣天氣期間應留在室內以保障自身安全，遠離低窪地區，同時要密切留意天文台和其他相關部門及機構的最新消息。

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責任編輯：林曉君

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