【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查

▲ （曾耀輝攝）

TOPick收到消息，九巴於月初向年滿60歲或以上的現職員工家屬、退休員工及其配偶等合資格人士發信，要求相關人士改用「樂悠咭」搭車，被質疑「搵政府着數」。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰回覆本報查詢時表示，九巴月初推行此新安排前，並未與工會商討，工會認為做法不合理，已聯同政府部門要求暫停推行，並將於近日與九巴商討。

黎兆聰又指，如退休員工、員工的父母均因此政策要轉用樂悠咭，料涉及人數逾萬人，每月需要近千萬公帑補貼。黎兆聰認為，樂悠卡是政府給予長者的交通津貼，亦涉及私隱訊息，不認被私人商業機構利用，認為政府有需要堵塞漏洞。

政府及九巴尚未回覆TOPick查詢。

港鐵、城巴退休員工乘車安排無變動

新世界第一巴士公司職工會則表示，城巴在2021年6月曾更改退休乘車證及65歲家屬證安排，有關變動維持至今未有更改。至於港鐵，有關安排亦無變動，香港鐵路職員工會副主席譚建釗表示，現行退休員工及其配偶，須最少滿55歲及服務25年，才可獲得退休免費乘車證。

楊永杰促政府嚴禁有關操作 重新釐定巴士服務指標

立法會議員楊永杰指出，若九巴改動退休員工等搭車安排屬實，是將公司福利轉嫁予政府承擔，變相由納稅人埋單，促請政府介入調查，並嚴厲禁止有關操作，以免其他巴士公司「有樣學樣」濫用政府資源。

楊永杰續指，九巴在2020年及2021年分別錄得逾2億元及1.6億元的稅後盈利，今年初仍「獅子開大口」，要求大幅加價9.5%，而今次涉嫌利用樂悠咭揾政府着數，完全缺乏社會責任，認為政府不應助長巴士公司「賺到盡」的風氣，他建議重新釐定巴士服務指標及監察機制，提升公共交通服務表現。

莫嘉傑批運輸署2021未跟進令九巴變本加厲

黃大仙社區幹事莫嘉傑則指出，九巴在2021年要求65歲以上退休員工更換退休證，新退休證與長者八達通類似，九巴會先在卡內增值150元，每次乘搭均扣減2元車資，當時已被質疑透過兩元乘車優惠漏洞，運輸署卻沒有跟進事件，讓九巴變本加厲玩財技「呃」政府補貼，要求政府正視問題，若事件涉及任何違法行為，期望相關部門採取嚴正執法行動。

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記者：陳梓蔚、林曉君