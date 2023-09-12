【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車

▲ 消息指，九巴要求年滿60歲或以上退休員工、員工家屬等轉用「樂悠卡」搭巴士。（資料圖片）

2蚊乘客乘車優惠擴至60歲，令政府承擔額大增。本報收到消息，九巴月初向年滿60歲或以上的現職員工家屬、退休員工及其配偶等合資格人士發信，要求相關人士由以往憑「退休卡」免費搭巴士，改用「樂悠咭」搭車，九巴每個月會分兩期退還車資予退休員工。

員工福利不變 九巴可獲政府補貼

新退款計劃下，上述人士享免費搭巴士福利不變，只是因為使用「樂悠咭」需先自己畀2蚊。不過，九巴卻可從政府手中，收到一筆「2元乘客優惠計劃」的補貼金額，消息人士質疑九巴「搵政府著數」。

2年前曾改動 九巴稱防濫用

翻查資料，今次非九巴首次更改員工及其家屬乘車安排。2021年3月，有傳媒踢爆，九巴及龍運巴士向65歲以上退休員工發通知，要求更換退休證，新退休證與長者八達通類似，九巴會先在卡內增值150元，每次乘搭都會扣減2元長者車資。當時已有員工質疑九巴將員工福利，轉嫁予政府，藉此節省開支。九巴當時回應傳媒查詢時表示，更換退休證是為了防止被濫用。

本報正向九巴查詢有關事宜。

根據政府提供資料，政府向各營辦商發還的補貼金額，由2018/19年度的12億元，增加至2022/23年度的31億元（去年優惠範圍2021年擴至60歲）。

專營巴士獲發還補貼額最多

而在過去5個年度，專營巴士營辦商（包括九巴、新巴、城巴、龍運及新大嶼山巴士）收到政府發還的補貼金額最多，2018/19年度收到約5.2億元；2019/20年度收到5.4億元；2020/21年度收到4.1億元；2021/22收到5.8億元；2022/23年度則收到約11.9億元。

政府去年2月27日起，實施2元優惠計劃各項優化和防止濫用措施，包括規定60至64歲合資格人士，須使用樂悠咭才可享用2元優惠。樂悠咭印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。

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記者:林曉君