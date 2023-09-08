【黑色暴雨】港鐵宣布觀塘線石硤尾至彩虹站暫停服務　 機場快綫香港站市區預辦登機手續暫停

▲ 港鐵宣布觀塘線石硤尾至彩虹站暫停服務

黑色暴雨警告通宵持續。港鐵在清晨5時35分公布，由於處理水浸積水及修復工作需時，由頭班車開始觀塘線石硤尾至彩虹站暫停服務。同時，港鐵收到航空公司通知，受惡劣天氣影響，機場快綫香港站市區預辦登機手續暫時未能提供，直至另行通知。乘客請提早前往機場辦理登機手續。

港鐵表示，港鐵人員於通宵非行車時間一直努力處理黃大仙站及該隧道路段積水，以及在可行的情況下，搶修因水浸而損壞的車站及鐵路設施。由於天雨持續，處理積水及修復工作需時，為確保乘客、員工及鐵路運作安全，由頭班車開始，觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整：

石硤尾至彩虹站暫停服務

來往黃埔至石硤尾站維持 6 分鐘一班車

來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車

受天氣影響，港鐵暫時未能提供免費接駁巴士行駛受影響路段。港鐵巴士亦服務暫停，直至另行通告。

因應突發天氣情況，港鐵沿綫多區發生水浸，請乘客多見諒，為行程預留充裕時間，亦請乘客考慮使用其他鐵路綫。

前往九龍塘站的乘客，可考慮使用東鐵綫。前往鑽石山站的乘客，可考慮使用屯馬綫。

責任編輯 李志強