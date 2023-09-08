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【黑色暴雨】康文署設施暫停開放　即看暴雨下各項設施服務開放安排

社會 09:39 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

天文台現時仍然維持黑色暴雨警告信號，極端情況至少維持至今日（8日）中午，多項政府機構及公共設施服務暫停，直至另行通知。TOPick會緊貼最新情況。

康樂及文化事務署宣布，由於極端情況會至少維持至中午，轄下設施暫停開放，直至另行通告。

水務署宣布，轄下的客戶諮詢中心暫停服務，直至另行通知。市民如需查詢帳戶事宜，請致電水務署24小時客戶服務熱線2824 5000。另外，水知園（水資源教育中心）亦暫停開放，直至另行通告。

醫院管理局宣布，因應惡劣天氣，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，早上暫停服務。已經預約的病人，請於稍後另約診症時間。
 
至於公立醫院急症室，就維持正常服務。

運輸署位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。

已預約於今日進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。已預約於今日進行的車輛檢驗將會取消。已預約車輛檢驗服務的市民，於車輛檢驗中心重開後，重新辦理車輛檢驗預約。

另外，已預約於極端情況生效期間，或於有關信號取消後兩小時內的時段辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於9月15日或之前於辦公時間內（星期一至五上午九時至下午五時）到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

兒童社區疫苗接種中心、私家診所新冠疫苗接種站及疫苗到戶接種服務隊今日上午暫停服務

香港濕地公園現已暫停開放。

公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若黑色暴雨警告信號於下午2時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處安排退款或更改參觀日期。

蓮塘／香園圍口岸及文錦渡口岸暫停旅客及貨運清關服務

郵政局及派遞服務暫停。當黑色暴雨警告信號取消後，在天氣和情況許可下，郵政服務將會在兩個小時內恢復。

入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務，直至另行通知。

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責任編輯：TOPick港聞組

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