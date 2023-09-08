【黑色暴雨】交通消息一文看清　九巴9時起恢復有限度服務【不斷更新】

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受暴雨引致各區道路嚴重水浸所影響，多區交通嚴重受阻。其中紅磡漆咸道北往九龍城／觀塘方向現時有壞車阻路，一度全線封閉。目前最新解封其中一條線，但現場交通仍擠塞。現時海陸交通嚴重受阻。

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【港鐵】

港鐵表示，由於天雨持續，處理積水及修復工作需時，為確保乘客、員工及鐵路運作安全，由頭班車開始，觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整：

石硤尾至彩虹站暫停服務

來往黃埔至石硤尾站維持 6 分鐘一班車

來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車

由於出現暴雨，東鐵綫九龍塘站路段受水浸影響，現時來往方向列車均需使用1號月台上落客。東鐵綫列車服務調整如下：

來往金鐘至羅湖站維持 15 分鐘一班車

來往火炭至落馬洲站維持 30 分鐘一班車

現時行走新界西北的港鐵巴士已恢復服務。

【九巴】

九巴宣布，下列路線將由早上9時時起，恢復有限度服務︰

元朗及天水圍：

68M、69M、251A、265M、269M、276A、276B、276P

屯門：

57M、58M、59M、60M、61M、66M、67A、67M、252

北區：

78A、270、273、273B及278K

沙田區：

83K、281、282、284、285

大埔區：

272A及272K

葵青及荃灣：

31M、34M、36M、37M、39M、41M、42M、43M、44M、49M、235M、238M、243M、248M、249M

九龍中：

2、8P、203C、208

九龍東：

3D、13M、16M、23M、213M

龍運由10:00時起陸續恢復有限度服務。

【城巴】

受惡劣天氣影響，除了S1、B3X、S52號線恢復有限度服務外，城巴所有日間巴士服務暫停，直至另行公佈。

【機場】

航班服務未受影響，但機管局指，由於天氣惡劣，往來機場的公共交通服務可能會受影響。請旅客預先了解交通服務情況，並預留足夠時間往返機場。

【渡輪】

因受惡劣天氣影響員工當值， 新渡輪港內線北角—紅磡—九龍城航線維持有限度服務直至另行通知

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責任編輯：吳卓峰