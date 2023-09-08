【黑色暴雨】交通消息一文看清　港鐵部份路線回復正常班次【不斷更新】

▲ 港鐵觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整。 （陳靜儀攝）

受暴雨引致各區道路嚴重水浸所影響，多區交通嚴重受阻。其中紅磡漆咸道北往九龍城／觀塘方向現時有壞車阻路，一度全線封閉。目前最新解封其中一條線，但現場交通仍擠塞。現時海陸交通嚴重受阻。

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【港鐵】

【10：54】

現時以下路綫已回復平日非繁忙時間的正常班次：

將軍澳綫

南港島綫

迪士尼綫

東涌綫

機場快綫

而以下路綫的班次較平日非繁忙時間疏，候車時間比平時多約 1 至 3 分鐘：

荃灣綫

港島綫

屯馬綫

觀塘綫及東鐵綫則維持早前公佈的班次。

而輕鐵由今早頭班車開始一直維持正常班次。

【08：50】港鐵表示，由於天雨持續，處理積水及修復工作需時，為確保乘客、員工及鐵路運作安全，由頭班車開始，觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整：

石硤尾至彩虹站暫停服務

來往黃埔至石硤尾站維持 6 分鐘一班車

來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車

由於出現暴雨，東鐵綫九龍塘站路段受水浸影響，現時來往方向列車均需使用1號月台上落客。東鐵綫列車服務調整如下：

來往金鐘至羅湖站維持 15 分鐘一班車

來往火炭至落馬洲站維持 30 分鐘一班車

現時行走新界西北的港鐵巴士已恢復服務。

【九巴】

九巴宣布，下列路線將由早上9時時起，恢復有限度服務︰

元朗及天水圍：

68M、69M、251A、265M、269M、276A、276B、276P

屯門：

57M、58M、59M、60M、61M、66M、67A、67M、252

北區：

78A、270、273、273B及278K

沙田區：

83K、281、282、284、285

大埔區：

272A及272K

葵青及荃灣：

31M、34M、36M、37M、39M、41M、42M、43M、44M、49M、235M、238M、243M、248M、249M

九龍中：

2、8P、203C、208

九龍東：

3D、13M、16M、23M、213M

龍運由10:00時起陸續恢復有限度服務。

【城巴】

受惡劣天氣影響，城巴陸續恢復部份日間路線及城巴機場快線有限度服務。城巴首要考慮為保障車長及顧客的安全。城巴正持續評估路面狀況，惡劣天氣為全港多區帶來嚴峻挑戰，嚴重影響石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶，有關路段服務恢復將相對緩慢，以下路線現時正提供有限度服務：

中西區 Central and Western District 23, 10, 12, 12A 南區 Southern District 98, 40, 40M, 70, 4, 90B, 91 東區 Eastern District 2A (只來往耀東鄒至鰂魚涌祐民街) (Between Yiu Tung Estate and Quarry Bay Yau Man Street) 85 (不經阿公岩道) (Omit A Kung Ngam Road) 788 北大嶼山 North Lantau S1, S52, A21 屯門 Tuen Mun B3X, 50M

城巴營運及工程團隊於夜間趕工，致力解救受困的巴士和同事。城巴正連同政府及有關機構評估路面狀況，並會持續更新恢復巴士服務的安排。

【機場】

航班服務未受影響，但機管局指，由於天氣惡劣，往來機場的公共交通服務可能會受影響。請旅客預先了解交通服務情況，並預留足夠時間往返機場。

【渡輪】

因受惡劣天氣影響員工當值， 新渡輪港內線北角—紅磡—九龍城航線維持有限度服務直至另行通知

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責任編輯：吳卓峰