【黑色暴雨】交通消息一文看清 港鐵部份路線回復正常班次【不斷更新】
受暴雨引致各區道路嚴重水浸所影響，多區交通嚴重受阻。其中紅磡漆咸道北往九龍城／觀塘方向現時有壞車阻路，一度全線封閉。目前最新解封其中一條線，但現場交通仍擠塞。現時海陸交通嚴重受阻。
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【港鐵】
【10：54】
現時以下路綫已回復平日非繁忙時間的正常班次：
- 將軍澳綫
- 南港島綫
- 迪士尼綫
- 東涌綫
- 機場快綫
而以下路綫的班次較平日非繁忙時間疏，候車時間比平時多約 1 至 3 分鐘：
- 荃灣綫
- 港島綫
- 屯馬綫
觀塘綫及東鐵綫則維持早前公佈的班次。
而輕鐵由今早頭班車開始一直維持正常班次。
【08：50】港鐵表示，由於天雨持續，處理積水及修復工作需時，為確保乘客、員工及鐵路運作安全，由頭班車開始，觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整：
- 石硤尾至彩虹站暫停服務
- 來往黃埔至石硤尾站維持 6 分鐘一班車
- 來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車
由於出現暴雨，東鐵綫九龍塘站路段受水浸影響，現時來往方向列車均需使用1號月台上落客。東鐵綫列車服務調整如下：
- 來往金鐘至羅湖站維持 15 分鐘一班車
- 來往火炭至落馬洲站維持 30 分鐘一班車
現時行走新界西北的港鐵巴士已恢復服務。
【九巴】
九巴宣布，下列路線將由早上9時時起，恢復有限度服務︰
元朗及天水圍：
- 68M、69M、251A、265M、269M、276A、276B、276P
屯門：
- 57M、58M、59M、60M、61M、66M、67A、67M、252
北區：
- 78A、270、273、273B及278K
沙田區：
- 83K、281、282、284、285
大埔區：
- 272A及272K
葵青及荃灣：
- 31M、34M、36M、37M、39M、41M、42M、43M、44M、49M、235M、238M、243M、248M、249M
九龍中：
- 2、8P、203C、208
九龍東：
- 3D、13M、16M、23M、213M
龍運由10:00時起陸續恢復有限度服務。
【城巴】
受惡劣天氣影響，城巴陸續恢復部份日間路線及城巴機場快線有限度服務。城巴首要考慮為保障車長及顧客的安全。城巴正持續評估路面狀況，惡劣天氣為全港多區帶來嚴峻挑戰，嚴重影響石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶，有關路段服務恢復將相對緩慢，以下路線現時正提供有限度服務：
|中西區 Central and Western District
|23, 10, 12, 12A
|南區 Southern District
|98, 40, 40M, 70, 4, 90B, 91
|東區 Eastern District
2A (只來往耀東鄒至鰂魚涌祐民街) (Between Yiu Tung Estate and Quarry Bay Yau Man Street)
85 (不經阿公岩道) (Omit A Kung Ngam Road)
788
|北大嶼山 North Lantau
|S1, S52, A21
|屯門 Tuen Mun
|B3X, 50M
城巴營運及工程團隊於夜間趕工，致力解救受困的巴士和同事。城巴正連同政府及有關機構評估路面狀況，並會持續更新恢復巴士服務的安排。
【機場】
航班服務未受影響，但機管局指，由於天氣惡劣，往來機場的公共交通服務可能會受影響。請旅客預先了解交通服務情況，並預留足夠時間往返機場。
【渡輪】
因受惡劣天氣影響員工當值， 新渡輪港內線北角—紅磡—九龍城航線維持有限度服務直至另行通知
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責任編輯：吳卓峰