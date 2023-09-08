【黑色暴雨】政府宣布停課不停工　打工仔一早冒雨出勤：老闆無覆點敢唔返

▲ 有打工仔一早冒雨出勤。

本港昨晚（7日）起突下起暴雨，全港多區淪為澤國，天文台於晚上11時05分改發黑色暴雨警告信號，直至今早（8日） 黑雨仍維持，惟政府清晨僅宣布所有日校停課，但沒有停工，更籲僱主參考8號風球工作安排，不少打工仔鬧爆政府及天文台，認為是推波給僱主，甚至有人一大早冒著雨出門趕返工。

突如其來的暴雨令黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍及新界北多區嚴重水浸，不少交通工具被逼停駛，昨晚有市民滯留街上無法回家。不少市民都關注天氣情況，政府卻遲遲未決定是否停課停工，一眾網民鬧爆要等到早上6時才宣布太遲，「浸到九彩仲要觀察再觀察？」

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政府最終公布，所有日校停課，但沒有停工，呼籲僱主應參考8號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。

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政府的做法惹起打工仔不滿，有人直言，停課是希望學生留在安全的地方，但不停工卻令打工仔暴露在不安全的地方，而且巴士服務暫停、港鐵也只提供有限度服務，「將軍澳去屯門有冇船搭？」、「出門要著埋泳褲，帶埋潛鏡嗎？」、「歷史災難都要返工，香港真世一」，不過，有網民指自己一早便趕出門口回到公司，

問老闆使唔使返又唔覆機，點敢唔返，巴士又無，公司離地鐵行幾丈遠都濕晒。

有不少網民亦湧入天文台facebook狂罵，直指「十號風球嚴陣以待，黑雨完全無準備」、「以為（超強颱風）蘇拉嗰次係進步表現，點知只是偶有佳作，今次完全無預警功能，再次失望」。有人亦在李家超facebook留言，質疑政府在2020年耗資1.5億元設立的緊急警示系統是「擺設」。

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責任編輯︰王明芳