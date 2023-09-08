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【黑色暴雨】暴雨成災多區嚴重水浸　容祖兒揸車變揸船：好驚呀

娛樂 09:51 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

容祖兒「揸車」變「揸船」。

天文台總部昨晚（9月7日）11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。黑色暴雨警告下，港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況。

黑色暴雨警告在昨晚約11時生效，多區嚴重水浸，天后容祖兒在IG發公開一段短片，片中的她駕車回家途中遇上傾盆大雨，導致「揸車」變「揸船」。 

容祖兒「揸車」變「揸船」

在片中，容祖兒駛車至天橋時車身兩邊水花四濺，身在車廂內的蔡卓妍（阿Sa）稱：「好恐怖、好恐怖」。容祖兒問阿Sa:「我有冇行錯路？好驚呀！」

容祖兒在帖文表示：「好驚我架車死火，到處都變成河流，路有唔同嘅大型垃圾，啱啱仲見到個石油氣罐添，完全看不清楚道路，大家真的要小心回家 #嚇死我了」。

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容祖兒報平安

幸好，祖兒、阿Sa最後成功回家，並在帖文留言中報平安，阿Sa也有再留言：「真係有啲驚驚⋯🥶」。 

樂隊Dear Jane成員Tim稱：「我都啱啱過咗條吿士打河同東廊河」，祖兒回覆他：「全部都羅馬噴泉咁呀」。 

另外，有一些網民驚訝祖兒懂得驚駛，又有網民寫道：「呀sa真係夠老友 夠膽坐你車」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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