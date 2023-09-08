【黑色暴雨】暴雨來襲多區嚴重水浸　撐傘港女柴灣遭沖走險象環生

▲ 黑色暴雨下，有撐傘港女在柴灣遭沖走。（影片截圖）

天文台於昨晚（7日）11時05分發出黑色暴雨警告，至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。黑色暴雨警告持續至今早（8日），受暴雨影響多區嚴重水浸，有市民在柴灣環翠道遭洪水沖走，險象環生。

最新影片︰

天文台指出，與海葵殘餘相關的低壓槽自昨晚（7日）為廣東沿岸帶來暴雨。本港昨晚6時至午夜12時，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。黑色暴雨造成全港多區大水浸，交通因暴雨受阻，有港鐵站被洪水淹浸，也有不少市民被困在巴士上。

有市民在網上分享黑色暴雨下市面的情況，其中一段發生在柴灣環翠道的影片，引來網民熱議。從影片可見，一名女子身處環翠道斜路位置，當時馬路已遭洪水淹浸，女子撐住傘身在洪水中，場面危急。她苦苦掙扎，期間依然緊抓雨傘，並一度想捉住附近欄杆站起來，但不敵洪水，被沖走至約50米外位置，場面相當驚險。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

網民︰點解唔棄遮

網民都為女子抹一把汗，希望她最終安全回家。不過，有網民不解她在這種惡劣情況下為何堅持撐，表示「全身都濕晒，做乜事唔快啲捉實欄杆盡快企番身，仲要揸住把遮」、「第一時間棄遮，呢種天氣直遮都冇乜用，仲要縮骨」、「唔明點解咁大風都唔肯放棄把遮」、「咁樣真係好危險」。

影片傳出男子的笑聲，有網民批評拍片者欠缺同情心，「咁仲笑得出」。此外，有柴灣街坊稱，事發的環翠道斜路每逢大雨就出現「瀑布」，寫道「上一次係衝電單車，其實前少少有天橋，唔知點解佢唔用，咁勇行過去」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳