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【珍惜生命】秀茂坪寶達邨一單位夫婦爭執及打鬥後　男墮樓亡女屋內昏迷

社會 09:28 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

秀茂坪寶達邨一單位夫婦爭執及打鬥後，男墮樓亡女屋內昏迷。（資料圖片）

秀茂坪發生傷人及墮樓案。今日（8日）凌晨1時25分，警方接獲報案，指寶達邨達翠樓一單位有爭執及打鬥聲音。

警員趕抵現場，發現62歲男子從單位墮下，倒臥在上址平台，當場死亡，警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

人員其後發現在死者的42歲妻子在住宅內受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理。案件暫列傷人及有人從高處墮下，交由秀茂坪警區重案組跟進。

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責任編輯：陳麗娜

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罪案 秀茂坪 伊利沙伯醫院

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