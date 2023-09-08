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【黑色暴雨】黃大仙水浸嚴重商場慘成汪洋水深近門頂　市民水淹半身撐傘寸步難行

健康 11:07 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

黃大仙水浸嚴重商場慘成汪洋水深近門頂，市民水淹半身撐傘寸步難行。

香港天文台於昨日（7日）晚上11時05分發出黑色暴雨警告，大雨下香港多處地方大受影響，黃大仙更成重災區，除了黃大仙站因有嚴重雨水倒灌而關閘外，站外的馬路及商場亦不能倖免。由網民上載的影片所見，因為水已經淹至半身，有撐傘男途人於行人路寸步難行；黃大仙中心內亦已成澤國，水深更幾近門頂。

最新影片:

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【TOPick診症室】汗臭異味或反映隱疾危機　中醫師拆解汗液奧秘教4招KO汗臭

根據網民上載Facebook的影片可見，黃大仙港鐵站外，有撐傘男途人打算涉水而行，不過由於水深已至半身，他每行一步均顯得步步為營。至於附近商場，災情亦不遑多讓，由網民拍攝的多張圖片及影片可見，由於大量黃泥水湧入，商場地下位置基本已成澤國，更嚇人的是，黃泥水的水位，更是幾乎與商場門口成水平線。

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有關影片曝光後，即引來不少網民留言指水浸情況十分恐怖，「好震撼」、「真係變咗泳池」，有人則好奇「點解黃大仙會浸得咁勁」，不過更多人是呼籲市民避免外出。

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責任編輯：羅嘉欣

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