【全港大水浸】港島成山泥傾瀉重災區　政府急派員處理

▲ 全港多處地區出現水浸。（陳靜儀攝）

由於香港受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，土木工程拓展署轄下土力工程處今日（8日）提醒市民留意發生山泥傾瀉的風險。

土力工程處表示，轄下緊急控制中心自今日0時44分開始運作至上午8時，共接獲7宗山泥傾瀉報告，其中6宗位於香港島，1宗位於新界。土力工程處已派出土力工程師視察山泥傾瀉現場，並為各政府部門及救援人員提供意見，協助保障市民安全。

土力工程處提醒市民，在山泥傾瀉警告生效或在大雨期間，市民應遠離斜坡；駕駛人士亦應避免駛經山區或在斜坡下停泊車輛。若居住在靠近斜坡地方的市民，盡量留在遠離斜坡的房間，如果可以便到較高的樓層。如市民收到通知需要疏散時，應配合救援人員的指示，即時撤離到安全的地方暫避。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

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記者：陳梓蔚