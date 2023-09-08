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【一代巨星】張國榮冥壽免費放映+紀念活動　藝穗會重溫《金枝玉葉》

娛樂 10:25 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

張國榮《金枝玉葉》

下周二（9月12日）是一代巨星張國榮67歲冥壽，香港的「哥迷」都各有不同紀念活動，而張國榮的幾齣經典電影都會作免費放映，給大家繼續懷念Leslie的銀幕上風采。

歌迷獻花區

今年有歌迷會特別安排在香港杜莎夫人蠟像館開放獻花區，由下周一起的一星期， 歡迎各地榮迷向Leslie送上祝福。

日期 ：2023年9月11日（一）中午12:00時至9月17日（日）晚上六時

獻花地點：香港杜莎夫人蠟像館（哥哥蠟像旁）

詳情：www.madametussauds.com/hong-kong/

《Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展》

一班有心的傳媒工作者，曾主辦過張國榮攝影展，今年繼續有《想你20年珍藏展》，繼續展出跟哥哥相關的相集及珍藏，跟各地歌迷交流。

日期：9月6日至9月15日

時間：中午1200-晚上 7時

地點：尖沙咀彌敦道36號重慶站二樓ART6HUB 2101室 

《金枝玉葉》免費放映

張國榮主演的經典電影《金枝玉葉》，在百年古蹟藝穗會取景拍攝，包括主角顧家明的辦公室、樓梯對話、夾band、試鏡場口等，處處看見哥哥的足跡。今年9月12日，藝穗會在舊地免費放映此經典之作。

日期：9月12日（ 二）

時間：晚上7時

地點：中環藝穗會賽馬會劇場 

《張國榮紀念展》+電影放映

9月12日哥哥的冥壽，香港文化博物館《繼續寵愛．張國榮紀念展》開放予公眾參觀。當日博物館一樓劇院會免費放映兩套張國榮主演的經典電影，分別為上午11時放映《戀戰沖繩》及下午3時放映《東邪西毒》，觀眾可於活動開始前15分鐘排隊入場，名額有限，先到先得，額滿即止。

另外，高先電影院和MCL院線都會放映多齣張國榮經典電影，詳情可參考戲院專頁。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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