【香港小姐】王卓淇廣州按摩受傷入院　Erin傷足一個月引發重感冒：不要貪便宜

▲ 王卓淇廣州按摩貪平受傷入院。

2014年香港小姐亞軍王卓淇(Erin),自與TVB完約後便北上當網紅,不時在社交平台分享娛圈事件及在TVB遭遇的經歷,吸引網民收看。

在3年離開電視圈的王卓淇,今年3月為HOY TV旅遊節目《獨家旅行團》擔任主持,在節目中以多套水著上陣,毫不吝嗇晒美好身材。

【香港小姐】王卓淇北上以做網紅爆TVB經歷 Erin回港發展被網民圍插

貪平按摩出事

近日,王卓淇在內地影片平台拍片自爆按摩受重傷入院。從片中見可,身在醫院的她右手掛頸被包紮,傷勢似乎狀甚嚴重。

她向鏡頭親述經歷,自爆貪平團購按摩,結果出事:「大家千祈唔好再相信團購上面嘅按摩啦,我按到咁嘅樣!真係唔好隨便按摩,大鑊啦!」

她還在帖文留言,因受傷一整個多月之餘,還引發重感冒,認真陰功,她寫道:「最近停更了一段時間,真的沒想到,團購了一個平價按摩,會令我受傷一個多月,還引發了重感冒。大家真的要選正規的店家按摩,不要貪圖便宜。」

【香港小姐】王卓淇爆選港姐被抹黑家底差 中學時期遭校園欺凌致精神衰弱

富家女選港姐入行

現年32歲的王卓淇(Erin)早於選港姐時已被揭是富家女,爸爸是護膚品生產商,更在內地擁有50萬呎廠房,一家在海外亦有多個物業揸手,非常富貴。

▲ 富爸爸是護膚品生產商,在內地擁有50萬呎廠房。

但她平時都對家庭事保持低調,而且不因為富二代出身而荒廢學業與事業。她先後於英國的西英格蘭大學(University of the West of England)讀經濟學位,之後又在薩里大學(University Of Surrey)讀國際商業管理碩士。

當選港姐亞軍後,Erin拍攝劇集《全職沒女》及《那些我愛過的人》而為人熟悉,惟星路一直發展平平。直到2021年,她離開TVB轉戰內地發展當網紅,不時在內地社交平台分享動向。

自爆歷欺凌

Erin曾拍片自揭中學時期遭受校園欺凌,當時有幾位同學組成「小團體」,經常用言語或肢體暴力別人,而她就是受害者之一,令其感到十分害怕:「其中有一個男同學是坐在我的位置後面,所以他常常上課的時候,用力地踢我的凳子,更過分就是用手抓着我的肩膀拼命地搖,弄得我那段時間就是非常精神衰弱。」

今年相隔3年回港,Erin拍片分享感受時一度情緒激動,邊說邊流眼淚,連鼻涕都流出來。不過也有網民批評她造作、虛偽。

▲ 王卓淇自揭曾遭受校園欺凌。

