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【香港小姐】王卓淇廣州按摩受傷入院　Erin傷足一個月引發重感冒：不要貪便宜

娛樂 12:27 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

王卓淇廣州按摩貪平受傷入院。

2014年香港小姐亞軍王卓淇（Erin），自與TVB完約後便北上當網紅，不時在社交平台分享娛圈事件及在TVB遭遇的經歷，吸引網民收看。

在3年離開電視圈的王卓淇，今年3月為HOY TV旅遊節目《獨家旅行團》擔任主持，在節目中以多套水著上陣，毫不吝嗇晒美好身材。

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貪平按摩出事

近日，王卓淇在內地影片平台拍片自爆按摩受重傷入院。從片中見可，身在醫院的她右手掛頸被包紮，傷勢似乎狀甚嚴重。

她向鏡頭親述經歷，自爆貪平團購按摩，結果出事：「大家千祈唔好再相信團購上面嘅按摩啦，我按到咁嘅樣！真係唔好隨便按摩，大鑊啦！」

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她還在帖文留言，因受傷一整個多月之餘，還引發重感冒，認真陰功，她寫道：「最近停更了一段時間，真的沒想到，團購了一個平價按摩，會令我受傷一個多月，還引發了重感冒。大家真的要選正規的店家按摩，不要貪圖便宜。」

【香港小姐】王卓淇爆選港姐被抹黑家底差　中學時期遭校園欺凌致精神衰弱

富家女選港姐入行

現年32歲的王卓淇（Erin）早於選港姐時已被揭是富家女，爸爸是護膚品生產商，更在內地擁有50萬呎廠房，一家在海外亦有多個物業揸手，非常富貴。

富爸爸是護膚品生產商，在內地擁有50萬呎廠房。

但她平時都對家庭事保持低調，而且不因為富二代出身而荒廢學業與事業。她先後於英國的西英格蘭大學（University of the West of England）讀經濟學位，之後又在薩里大學（University Of Surrey）讀國際商業管理碩士。

當選港姐亞軍後，Erin拍攝劇集《全職沒女》及《那些我愛過的人》而為人熟悉，惟星路一直發展平平。直到2021年，她離開TVB轉戰內地發展當網紅，不時在內地社交平台分享動向。

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自爆歷欺凌

Erin曾拍片自揭中學時期遭受校園欺凌，當時有幾位同學組成「小團體」，經常用言語或肢體暴力別人，而她就是受害者之一，令其感到十分害怕：「其中有一個男同學是坐在我的位置後面，所以他常常上課的時候，用力地踢我的凳子，更過分就是用手抓着我的肩膀拼命地搖，弄得我那段時間就是非常精神衰弱。」

今年相隔3年回港，Erin拍片分享感受時一度情緒激動，邊說邊流眼淚，連鼻涕都流出來。不過也有網民批評她造作、虛偽。

王卓淇自揭曾遭受校園欺凌。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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