5感養身椅時代降臨  養身椅按摩椅全方位大比拼！

現代人生活節奏緊湊，長期使用手機電腦都會令肌肉處於疲勞狀態，加上工作同家庭壓力，容易瞓得唔好或產生失眠問題。所以唔少人屋企都有一張按摩椅，用嚟紓緩一下肌肉疲累，但其實治標唔治本！因為按摩椅只處理到身體上嘅疲勞，但紓緩唔到精神上嘅壓力。

所以，邁向45週年嘅OSIM，不斷以人為本努力研發，喺產品同科技上都更進一步，將最新AI科技注入產品，推出uDream Pro 5感養身椅。究竟咩係養身椅？比起按摩椅，養身椅又有咩唔同呢？我地從唔同角度比較一下兩者分別，拆解養身椅超越按摩椅嘅秘密之處！

測量及追蹤壓力，紓緩肌肉疲勞來源 VS 紓緩表面肌肉疲勞



傳統按摩椅只靠單調重複嘅按摩程式幫你紓緩肌肉疲勞，所以當你攰嘅時候先會坐上按摩椅放鬆一下，暫時紓緩你以為需要緩解嘅肌肉酸痛。但有時明明無擔擔抬抬，返到屋企都已經好攰，係因為呢啲疲勞可能係源自於家庭、工作嘅壓力，而呢啲壓力會導致血管收縮同肌肉繃緊，令你不知不覺感到疲勞。而且自己往往都未必知道自己壓力大與否，所以精神上嘅勞累都唔可以忽視！而養身椅同按摩椅最大嘅不同之處，係可以好似血壓計幫你了解血壓高低一樣測量同追蹤壓力指數，了解自己壓力程度，幫你真正了解你需要紓緩嘅地方。

uDream Pro透過AI減壓科技，將最先進嘅心電圖（ECG）科技融入生物傳感器，準確測量用家嘅壓力指數、心臟年齡、呼吸頻率等健康指數，同時大數據系統會收集5萬名用家嘅數據不斷學習演變進化，令測量更精準，而且App更會記錄你嘅壓力指數，每日都可以留意住自己嘅壓力水平！

▲ uDream Pro透過生物傳感器可於1分鐘內測量用家壓力指數、心率變異性及呼吸頻率等健康指數。

度身訂造多感官紓壓配方 VS 既定自選按摩程式



近年好多人主張Self Love善待自己，所以會買按摩椅慰勞一下自己，當腰痛嘅時候就選擇腰部按摩程式，臨瞓嘅時候就選擇助眠模式，但按摩椅往往只有預設嘅程式，用家只可以喺一大堆程式中選擇，即使較先進嘅按摩椅亦只會喺系統中選擇較合適嘅程式，做唔到真正配合用家嘅需要。而養身椅測量咗用家嘅健康指數之後，會根據指數特別調配一個獨一無二嘅減壓配方，就好似醫生開藥方一樣，減壓配方會因應每個用家每次量度嘅數據而有所不同，並透過多感官協調，度身訂造一個最合適用家嘅減壓體驗。

相比起按摩椅大多只有觸覺體驗，uDream Pro透過視、聽、嗅、味同觸覺5感互相協調，根據用家壓力指數調配5感減壓配方。用家可以合上雙眼，感受由智能香薰裝置散發出嚟嘅香氣，同時聆聽住3D劇院式音響播放嘅紓壓音樂，慢慢放鬆身體；情境光亦會調節成適合嘅顏色，營造放鬆嘅室內氣氛；喺享受模仿真人按摩手法嘅OSIM專利按摩科技，歎一口放喺零重力杯架嘅熱茶。5感同步讓你達至減壓嘅最高境界。所以選擇真正啱自己嘅減壓體驗，先係真正嘅愛自己。

▼ 點擊圖片放大

瞬間置身不同情境 VS 被周遭環境騷擾



好多人用按摩椅嘅時候都鍾意一邊按摩，一邊煲劇睇YouTube，甚至利用呢段時間處理公事，即使放慢落嚟，都好容易受到屋企環境同氣氛影響。原因係按摩椅只集中喺觸覺體驗，做唔到5感互相協調，其他感官好容易喺按摩時受外界影響，做唔到真正嘅放鬆。

而uDream Pro新推出嘅「一按五感情境」功能，透過心理學家推崇嘅引導式意像法，5感之間互相協調，讓你瞬間置身喺唔同嘅大自然情境之中。例如「日落海灘」程式會透過日落影像、海浪聲、微黃嘅意境光同按摩手法，配合語音導航嘅引導，令用家有種「身在家中，心在沙灘」嘅感覺，連同星夜極光、悠然森林等程式，用家可以身心回歸大自然，做到徹底放鬆同助眠效果，更容易入睡！真係好啱成日都想去旅行放鬆吓嘅香港人，留喺屋企都有去咗旅行嘅感覺。

▼ 點擊圖片放大

專屬App不斷更新養身椅功能

傳統按摩椅一般都係靠遙控或按摩椅上嘅平板控制，即使有App，都係只可以作出有限度嘅控制。而可以測量壓力指數嘅養身椅除咗可以透過App監測同追蹤壓力指數之外，仲可以透過App提升個人化按摩體驗。

uDream Pro專屬嘅App每次測量後都會幫你記錄低健康數據，追蹤住身體數據嘅長期趨勢，亦會透過大數據系統令測量同配方更精準。另一好處就係，App會不斷更新，用家可以不定期下載免費按摩程式同音樂。系統亦會透過用家數據，提供更符合用家需要嘅功能。不斷幫你Keep住Update，用當今價錢買未來科技，比起冇得更新功能或者按摩程式嘅傳統按摩椅當然先進又襟用得多。

養身椅集多項頂尖專利科技功能



OSIM一向以專業嘅按摩科技見稱，雖然叫養身椅，但同時亦配備頂尖按摩科技，從內到外幫用家達至最高減壓境界。uDream Pro擁有多達14款專利技術及功能，當中包括好多比起按摩椅更勝一籌嘅按摩科技。例如同時於身體上下半部進行按摩嘅4手TM Pro、以揉捏按摩紓緩繃緊肩頸肌肉嘅V手TM Pro同更貼合人體嘅720°按摩球等，讓用家從頭到腳都獲得至窩心嘅全面呵護。加上腳部按摩位置可以收納嘅慳位設計，擺位更靈活，而且坐位舒適，唔按摩嘅時候都可以當梳化使用，最適合鍾意物盡其用嘅香港人。

一圖總括養身椅完勝按摩椅

uDream Pro 5感養身椅唔同範疇都完勝按摩椅，將AI科技融入生活，幫你按摩兼減壓。想返到屋企做到真正嘅身心放鬆，每晚有覺好瞓？仲考慮按摩椅？立即入手uDream Pro 5感養身椅，開始你嘅5感減壓之旅：https://bit.ly/45WCIAE

(資料由客戶提供)