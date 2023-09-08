【黑色暴雨】耀東邨嚴重山泥傾瀉泥水狂瀉如瀑布　街坊被震醒：好恐怖

▲ 耀東邨出現嚴重山泥傾瀉，有街坊指夜晚被巨石塌下的聲音震醒。

天文台昨(7日)晚上11時許發出黑雨及山泥傾瀉警告，香港各區出現多宗水浸，其中港島東區的筲箕灣、柴灣一帶成為重災區，暴雨連場下，凌晨更發生山泥傾瀉，其中耀東邨對開的柏架山，其中一幅護土牆，大堆巨石沙泥隨着洪雨滾下，泥水從高處狂瀉儼如小型瀑布，而耀興樓對開球場頓成澤國，巨石塌下亦阻塞耀興道全部行車線。

最新影片推介:

筲箕灣耀東邨街坊在「筲箕灣西灣河關注組」、「柴灣友」、「柴灣友分享吹水區」等上載多張山泥傾瀉的照片，照片所見，有街坊推開家中的窗戶，就見到屋外環境變成小型瀑布。有街坊表示夜不能眠，因為有巨石從高處塌下「我feel到震，跟住就醒咗，有嘢冧落嚟...好恐怖！」

▲ 路上有巴士站，幸好山泥傾瀉時，沒有巴士經過。fb圖片

街坊打卡網友擔心

有街坊指，好彩黑雨在夜晚發生，如果在早上後果不堪設想「好彩係晚上冧落嚟 ，日頭好多車、巴士經過」。有街坊到現場拍照，上載到群組，網友隨即叫對方小心「打完卡好走仲咁大雨唔安全」、「此地不宜久留上邊仲有幾嚿大石未碌落」、「小心泥石流」、「小心，唔好行咁埋影相， 啱啱2分鐘之前又聽到聲應該又碌咗舊落嚟。」

另外，警方於凌晨約2時半接獲報案，據報有汽車被埋，指在耀興道有車被埋，消防員正展開搜救，附近地區暫毋須疏散，沒有即時危險。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰陳麗薇