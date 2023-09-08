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【黑色暴雨】的士遇洪水淹沒半車　司機被困堅持開門引網民譁然

健康 11:53 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

的士遇洪水淹沒半車身，如船艇水上漂浮！司機被困堅持開門引網民譁然。

本港於昨晚11時05分發出黑色暴雨警告信號，一夜之間香港各區出現嚴重水浸變「澤國」。網上流傳一段影片，顯示一架被淹沒半車的的士內有司機受困，的士如船艇漂浮水上，但司機仍堅持打開車門脫困，驚險畫面曝光引得網民陣陣譁然。

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網上流傳的士被洪水圍困的影片長約14秒，拍攝地點位於陷入嚴重水浸的柴灣街道。影片中可見，一架的士在變成河道的街上「死火」，道路洪水已將車身逾半淹沒。而拍攝者發現，的士司機爬去車廂後座，欲打開左邊車門脫困，但在洪水壓力下，司機屢次嘗試開門都不成功，顯得非常無助；但他仍不放棄，繼續嘗試打開車門。

但禍不單行，這時有一輛貨車從旁駛過，掀起重重浪花往的士方向拍打下去，洪水瞬間大量湧入進的士車廂內。而的士因承受不住水力，如同薄弱船艇被水浪衝至漂浮移動，場面驚險。

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影片最後可見，的士車門終於成功被打開，但未知是司機成功開門抑或被洪水沖開，亦不確定司機是否棄車逃脫。驚險畫面引得網民陣陣譁然，紛紛表示「大雨到黐晒線」、「點解會浸到咁…」，表示這種情況車輛被「浸死」，要小心漏電；亦呼籲民眾不要周圍走，留在家中安全地方。

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責任編輯：羅嘉欣

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