【正能量】心痛癌症兒童因化療剃光頭 小四港男童不怕嘲笑留長髮3年助人

福建中學附屬學校FSSAS的Facebook網頁內，日前上載了插班生Daniel同學的慈善愛心行動，觸動了不少家長及學生的心靈，Daniel同學為了讓癌症兒童解決治療時脫髮的自卑心理，決定留一頭長髮，然後製成假髮，捐贈給有需要的病童。

充滿愛心的Daniel於今年8月從上海移居香港，入讀香港福附小學四年級。開學禮上，他將自己留長髮的經歷及心路歷程分享給大家，希望為大家帶來更多正能量。

最新影片推介

為癌症兒童貢獻愛心

Daniel指，他於疫情期間，看到沒日沒夜為救治病人的醫護人員，以及社會各階層的愛心人士捐贈物資，感到人間有情，更燃起他為社會貢獻自己愛心的力量。

去年夏天，他從電視中看到患癌症兒童的報道，由於治療的副作用，令不少病童需要剃光頭，尤其是愛美的女孩子，他們承受着病魔折磨之餘，心理上更因失去頭髮而產生極度痛苦，於是他就向媽媽提議，想留長頭髮並製成假髮，捐贈給有需要的病童。

由於頭髮的生長速度一個月長約長1cm，他預計留長頭髮需要差不多3年時間。媽媽曾提醒兒子這段漫長的歲月中，他可能會遭受留長頭髮被嘲笑的壓力，影響其心理健康，但Daniel 意志堅定，媽媽亦欣慰兒子的善良，表示全力支持。

家人關愛增堅持動力

留長頭髮的過程中，Daniel表示頭髮變得越來越難長，為加快頭髮生長速度，他不惜犧牲大半小時的睡眠時間，每天早些起床洗頭保持乾淨，然後洗完再吹乾，在繁重的功課壓力下，有時他會睏得睜不開眼睛，但他感恩家人一直在身旁支持及關愛，令他有堅持下去的動力。

為了避免癌病兒童受到化學試劑的刺激，媽媽更特別為他購買純天然成份的洗髮用品，他每天都小心保養長髮，還要使用男生的專用髮夾，甚至到美髮店向髮型師請教如何打理長髮，外婆更為他帶來合桃及黑芝麻這些護髮食品。

承受同學嘲笑的壓力

雖然得到家人的關愛，但Daniel亦坦言深深感受到長髮帶來的「不便」，就是被誤以為是女孩，校園內亦有些同學刻意嘲諷他，令他一度害怕上學。

除此以外，差不多所有場合他都被誤認是女孩子，尤其去洗手間更不方便，試過被清潔姨姨提醒他走錯了，在出入境時又被海關工作人員拿着證件仔細盤問，游泳時又被安排到女生的隊伍，令他差一點走錯更衣室。不過這些難堪的遭遇，卻令他更理解到癌病兒童剃光頭，因外貌改變而產生自卑心理。

內心變得無比強大

他說因為這次經歷內心變得強大，更學懂換位思考，發掘長髮帶給他的好處：

當外形改變而自卑，被人誤解、視為異類，承受着身體和心理的痛苦。而一頂假髮能夠幫助他們重拾自信，在與腫瘤抗爭的時候多一些溫暖。我想到我這些事的意義，我就不怕別人的誤解，也不急於去反駁，因為我在做正確的事。

一年過去，長髮已經陪伴他一段日子，長度更超越了女同學，對於「那個長髮的男生」的標籤，他反而「很喜歡這個身份」，更希望新同學能夠接納他及喜歡他，他說希望在2025年的兒童節，能夠捐出留了3年的長髮給有需要的小朋友作為禮物，他十分期待這樣的一天。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm