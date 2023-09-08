【東張西望】工廈爆水管附近租客水浸　疑涉事業主辱罵陳瑞菱【有片】

▲ 《東張西望》外景記者陳瑞菱到工廈採訪，她更被疑涉事業主辱罵！

觀塘工廈的商戶長期受「爆消防花灑喉」水浸之苦，多次向不同部門投訴，故只能自設沙包防水，而工廈中一間派對房間就疑為爆喉元兇！

昨晚（9月7日）的一集《東張西望》就播出外景記者陳瑞菱到工廈採訪，她更被疑涉事業主辱罵！

【東張西望】東張女神陳瑞菱採訪被當眾辱罵 生命鬥士割瘤留疤成「重生」印記

工廈走廊溫度過熱

工廈印刷公司職員張小姐指不應在公用走廊裝有散熱器，而派對房間則裝設三部，熱氣令消防花灑喉因高溫而爆裂。

她指食環署曾派員到工廈測溫，也向派對房間負責人發信，事件不了了之。她以探熱器測量走廊的溫度，達攝氏46.7度。

當工廈走廊溫度超過攝氏67度，消防灑水系統便會啟動，工廈馬上會出現水浸情況，張小姐一眾同事便要出動在公司內「救災」。

她稱曾向工廈索取賠償，回覆指因不足一萬元而不可安排。她又指曾向食環、消防、管理署、地政署投訴，食環署到走廊測溫度後向派對房間負責人罰款，她就只好自設沙包防水。

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受害人變罪魁禍首

環保電器店東主曾先生稱每一次水浸後，會造成10多萬的損失，水浸後會令洗衣機生銹、浸壞零件。

曾先生與張小姐同為受害人，但他們同被管理處指為工廈高溫的罪魁禍首，指環保電器店的冷氣機向著消防花灑而導致爆裂，職員指冷氣早已裝設。

另外，張小姐指散熱器可安裝在外牆或後樓梯，即是派對房間負責人安排移走散熱器便可解決問題。

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管理處職員拒回應

在《東張西望》團隊到場拍攝當天，食環署職員到工廈內的高溫位置量廈溫度，而派對房間的負責人就未有理會《東張》。

主持陳瑞菱向工廈管理處職員了解事件進展，但職員對事件跟進未有回應，並要求《東張西望》致電到管理處查詢。

▲ 工廈管理處職員對事件跟進未有回應。（影片截圖）

男子辱罵陳瑞菱

疑似派對房間單位業主的男子現身，男子稱自己是在管理處做維修的人員，他看到攝影機時便相當激動，拉扯鏡頭阻止拍攝。

他更報警求助，當報案中心詢問報案人資料時，他一時自稱姓黃，一時表示自己是保安，後來又指「我經過呢度」。

當陳瑞菱向他查問事件：「水浸嘅問題，你有無受到影響？」、「如果你真係業主，點解你唔夠膽去承認呢？」

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該位男子聽罷後回應：「你都傻傻地嘅，你問我？你乜嘢身屍蘿蔔皮呀！你係我養嘅雞咩？我做咩要答你呀？」

《東張西望》事後收到自稱「李先生」的來電，表達對採訪團隊的不滿，「李先生」自稱身體較差、因當時情況混亂而受驚。

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