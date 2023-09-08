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【全港大水浸】鄧炳強：香港水浸跟深圳排洪無關　樂善堂撥100萬元給有需要家庭

社會 15:09 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

（陳靜儀攝）

政府表示，受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，政府今日（8日）宣布極端情況至少維持至午夜。政府會繼續審視情況，並在今晚9時至10時公布下一步安排。

樂善堂宣布，鑑於是次黑雨及極端情況，不少弱勢社群受到影響，由「樂善關懷基金」撥款100萬元，為民政事務總署及政府部門轉介之有需要人士，提供每戶5,000至1萬元緊急經濟援助。樂善堂會持續與特區政府各部門共同合作，為市民提供適切支援。

鄧炳強回應深圳排洪情況

保安局局長鄧炳強表示，多區有水浸情況，似乎跟深圳排洪沒直接關係。他指今次雨勢來得急，香港警務處在深圳排洪前45分鐘，接獲深方通知，警務處隨即通報各部門採取措施。

鄧炳強說，按現行通報機制，深方會在深圳水庫排洪前向香港發出預警，盡可能3小時前通知。但如有突發情況不能在3小時前通知，都會盡快通知。

鄧炳強又說，知道有市民擔心深圳水庫排洪或致香港水浸；他回應稱，事實上深圳水庫排洪，無論對深圳或香港都是安全保障措施。他解釋，排洪能在危急時候，將洪水受控地排入河中。他強調香港的河道水位，沒因為今次排洪而上升至海堤水平。

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記者：陳梓蔚

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