【黑色暴雨】粉嶺狗場水浸停電變「游泳池」　毛孩受困淋雨義工連夜到場拯救

▲ 粉嶺狗場水浸停電變「游泳池」，毛孩受困淋雨義工連夜到場拯救。（動物義工。貓狗之家FB圖片）

黑色暴雨下，全港多區廣泛水浸，粉嶺一個狗場亦遭雨水淹浸，沒有電力供應，狗狗受困淋雨，情況緊急。狗場昨夜（7日）在社交平台發文急求支援，其後有義工及時前往現場，幫忙疏散並安頓狗狗。

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位於粉嶺坪嶺的狗場「動物義工。貓狗之家」，昨夜於Facebook專頁發文，指狗場嚴重水浸，水深及膝，亦沒有電力供應，未發聯絡有關部門，有義工前往現在協助。

專頁其後今日凌晨近3時上載多張現場相片，可見當時在下雨，狗場被洪水淹浸，水位甚至高到部分狗隻的頸部，整個狗場猶如變成「游泳池」，狗狗被逼「罰企」淋雨。由於路面嚴重水浸無法駕車，有義工徒步前往狗場救援，將狗隻帶到室內位置避雨。

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專頁於上午7時許再更新動態報平安，表示雨水退了九成，義工們忙於安頓貓狗，又指有義工受傷入院，呼籲市民勿急於前來支援，「我哋唔知沿途仲有冇危險」，大家都要小心又形容昨夜情況如同一場「浩劫」。

不少網民都在專頁留言，祈求義工和毛孩平安，又感謝義工們的幫忙，「天佑動物安全渡過」、「祝福所有狗場平安渡過，感謝義工幫忙，並希望出面所有浪浪安全」、「希望人狗全部都平安」。

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責任編輯：羅嘉欣