  • 25°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 12:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑色暴雨】Yumiko座架入水死火　林泳淘冒雨救車林家謙處身洪流

娛樂 11:43 2023/09/08

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

Yumiko、林泳淘、林家謙分享於黑雨暴雨下面對的境況。

天文台昨晚（7日）發出黑雨警告，多區出現水浸，鄭希怡（Yumiko）駕車時慘遇水浸，其座駕入水兼死火。

林泳淘於凌晨時分出門救車，拍下水浸情況；另一邊廂，林家謙表示身處洪流之中，又提醒上夜班的朋友要小心。

【黑色暴雨】暴雨成災多區嚴重水浸　容祖兒揸車變揸船：好驚呀

點擊圖片放大
+3
+2

Yumiko座駕入水死火

Yumiko於IG分享一段影片，片中可見Yumiko正坐在車內的司機位置，外面正下着大雨，由於雨勢強勁，雨水已進入車廂內。

她說：

好大雨
我架車死左火
依家d水已經浸到入車了⋯ 🥲

【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】

點擊圖片放大
+4
+3

林泳淘冒雨救車

林泳淘於IG發布了兩個限時動態，她拍下大雨的情況，並寫道：「林生：老婆你睇下，仲大水過支花灑。」

其後她外出救車，片中可見雨水浸至膝頭位置，雙腿濕透。

點擊圖片放大
+3
+2

林家謙處身洪流

林家謙於IG分享其處境，拍下路面情況，又謂：

處身洪流
夜班朋友小心

最新影片推介：彭慧中專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】
19:27 2023/06/17
【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】
【前東張女神】林泳淘遭非禮反被指呃like　朱智賢陳婉衡加入「#ME TOO」戰團
17:45 2023/06/23
【前東張女神】林泳淘遭非禮反被指呃like　朱智賢陳婉衡加入「#ME TOO」戰團
【黑色暴雨】暴雨成災多區嚴重水浸　容祖兒揸車變揸船：好驚呀
今日 09:51
【黑色暴雨】暴雨成災多區嚴重水浸　容祖兒揸車變揸船：好驚呀

你可能感興趣

【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】
19:27 2023/06/17
【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】
【前東張女神】林泳淘遭非禮反被指呃like　朱智賢陳婉衡加入「#ME TOO」戰團
17:45 2023/06/23
【前東張女神】林泳淘遭非禮反被指呃like　朱智賢陳婉衡加入「#ME TOO」戰團
【黑色暴雨】暴雨成災多區嚴重水浸　容祖兒揸車變揸船：好驚呀
今日 09:51
【黑色暴雨】暴雨成災多區嚴重水浸　容祖兒揸車變揸船：好驚呀
林泳淘 鄭希怡 林家謙 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
12:16 2023/09/06
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
【夫妻爭吵】夫當街指責妻出軌派帽　狂打自己頭爆喊︰為什麼嫁給我？
16:22 2023/09/07
【夫妻爭吵】夫當街指責妻出軌派帽　狂打自己頭爆喊︰為什麼嫁給我？