【黑色暴雨】Yumiko座架入水死火　林泳淘冒雨救車林家謙處身洪流

▲ Yumiko、林泳淘、林家謙分享於黑雨暴雨下面對的境況。

天文台昨晚（7日）發出黑雨警告，多區出現水浸，鄭希怡（Yumiko）駕車時慘遇水浸，其座駕入水兼死火。

林泳淘於凌晨時分出門救車，拍下水浸情況；另一邊廂，林家謙表示身處洪流之中，又提醒上夜班的朋友要小心。

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Yumiko座駕入水死火

Yumiko於IG分享一段影片，片中可見Yumiko正坐在車內的司機位置，外面正下着大雨，由於雨勢強勁，雨水已進入車廂內。

她說：

好大雨

我架車死左火

依家d水已經浸到入車了⋯ 🥲

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林泳淘冒雨救車

林泳淘於IG發布了兩個限時動態，她拍下大雨的情況，並寫道：「林生：老婆你睇下，仲大水過支花灑。」

其後她外出救車，片中可見雨水浸至膝頭位置，雙腿濕透。

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林家謙處身洪流

林家謙於IG分享其處境，拍下路面情況，又謂：

處身洪流

夜班朋友小心

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