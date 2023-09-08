【黑色暴雨】黑色暴雨下首發極端情況　一文看清僱員工作安排

▲ 凌晨多處地區出現水浸，車輛如激流。 （陳靜儀攝）

受海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港天文台昨晚11時05分，改發黑色暴雨警告信號，多處出現嚴重水浸。隨着政府已作出「極端情況」公布，勞工處今日（9月8日）提醒僱主，除了必要人員之外，不應要求僱員返回工作地點上班。那究竟何謂「極端情況」？打工仔在「極端情況」取消後又需否上班？不妨參考下文。

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1. 何謂極端情況？

參考《颱風及暴雨情況下工作守則》，如超強颱風持續嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題，例如大規模停電、多個窗戶從高樓大廈墮下以致街道情況危險、嚴重山泥傾瀉、廣泛地區水浸，以及多區公共交通服務嚴重受阻等，政府會視乎情況，決定是否需要於天文台把八號信號改為三號信號前，作出適用於全港的「極端情況」公布。

2. 「極端情況」下的工作安排

在政府作出「極端情況」公布後，除與僱主就「極端情況」下訂立有返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員在八號信號取消後的兩小時，應留在原來的地點或安全地點，而非立即啟程上班。

3. 「極端情況」維持多久？

在「極端情況」存在期間，政府會審視情況，並在兩小時期限屆滿前，再公布「極端情況」的期限是否需要延長。僱主與僱員都必須留意政府的進一步公布。

4. 「極端情況」結束後的工作安排

當「極端情況」結束後，僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班或在家工作。僱主應按個別行業的運作及僱員的需要，作出情理兼備及彈性的處理。在任何情況下，應以僱員的安全為首要考慮。

僱員如未能在「極端情況」結束後依工作安排上班或未能準時復工，主管應了解原因，如僱員的解釋合理，不應不發放工資。

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責任編輯：羅嘉欣