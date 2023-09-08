【黑色暴雨】全港路面大水浸交通受阻　打工仔凌晨3點出門從九龍勇闖柴灣返工

▲ 吳先生仍冒雨上班。（有線新聞截圖）

黑色暴雨警告自昨晚（7日）11時05分發出後維持至今，天文台指極端情況至少維持至今日（8日）中午。暴雨對本港多區造成嚴重破壞，其中柴灣的馬路和行人路嚴重損毀，私家車和巴士無法行駛。不過，有打工仔竟於凌晨3時出門上班，花了數小時才從九龍到柴灣。

天文台指出，與海葵殘餘相關的低壓槽自昨晚（7日）為廣東沿岸帶來暴雨。本港昨晚6時至午夜12時，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。

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黑色暴雨造成全港多區大水浸，交通因暴雨受阻，有港鐵站被洪水淹浸，柴灣更是水浸重災區，馬路變成激流，洪水沖走行人。柴灣道迴旋處馬路路面嚴重損毀，私家車和巴士不能行駛，救護車都無法通過，行人路地面的磚和渠蓋都被沖走，露出地底管道。

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由於政府今早6時僅宣布停課，但沒有停工，呼籲僱主參考8號風球下的工作安排，因此有打工仔仍然冒雨出門返工。市民吳先生接受有線新聞訪問時指，自己花了數小時出門上班，更於凌晨3時就出門。

3時至今才過來柴灣，由九龍那邊來，走來走去，不知怎樣辦，不知怎算好，甚麼車都沒有。

有不少打工仔都湧入政府及天文台facebook鬧爆，「出門要著埋泳褲，帶埋潛鏡嗎？」、「歷史災難都要返工，香港真世一」，又批評政府「十號風球嚴陣以待，黑雨完全無準備」。有人亦在李家超facebook留言，質疑政府在2020年耗資1.5億元設立的緊急警示系統是「擺設」。

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責任編輯︰王明芳