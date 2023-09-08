  • 25°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 12:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑色暴雨】全港路面大水浸交通受阻　打工仔凌晨3點出門從九龍勇闖柴灣返工

親子 11:08 2023/09/08

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

吳先生仍冒雨上班。（有線新聞截圖）

黑色暴雨警告自昨晚（7日）11時05分發出後維持至今，天文台指極端情況至少維持至今日（8日）中午。暴雨對本港多區造成嚴重破壞，其中柴灣的馬路和行人路嚴重損毀，私家車和巴士無法行駛。不過，有打工仔竟於凌晨3時出門上班，花了數小時才從九龍到柴灣。

天文台指出，與海葵殘餘相關的低壓槽自昨晚（7日）為廣東沿岸帶來暴雨。本港昨晚6時至午夜12時，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。

最新影片：

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】早餐食白粥炒麵易致血糖飆升　營養師教揀醒神早餐KO疲倦

黑色暴雨造成全港多區大水浸，交通因暴雨受阻，有港鐵站被洪水淹浸，柴灣更是水浸重災區，馬路變成激流，洪水沖走行人。柴灣道迴旋處馬路路面嚴重損毀，私家車和巴士不能行駛，救護車都無法通過，行人路地面的磚和渠蓋都被沖走，露出地底管道。

點擊圖片放大
+7
+6

由於政府今早6時僅宣布停課，但沒有停工，呼籲僱主參考8號風球下的工作安排，因此有打工仔仍然冒雨出門返工。市民吳先生接受有線新聞訪問時指，自己花了數小時出門上班，更於凌晨3時就出門。

3時至今才過來柴灣，由九龍那邊來，走來走去，不知怎樣辦，不知怎算好，甚麼車都沒有。

有不少打工仔都湧入政府及天文台facebook鬧爆，「出門要著埋泳褲，帶埋潛鏡嗎？」、「歷史災難都要返工，香港真世一」，又批評政府「十號風球嚴陣以待，黑雨完全無準備」。有人亦在李家超facebook留言，質疑政府在2020年耗資1.5億元設立的緊急警示系統是「擺設」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【黑色暴雨】政府宣布停課不停工　打工仔一早冒雨出勤：老闆無覆點敢唔返
今日 09:13
【黑色暴雨】政府宣布停課不停工　打工仔一早冒雨出勤：老闆無覆點敢唔返
【黑色暴雨】暴雨來襲多區嚴重水浸　撐傘港女柴灣遭沖走險象環生
今日 10:07
【黑色暴雨】暴雨來襲多區嚴重水浸　撐傘港女柴灣遭沖走險象環生
【黑色暴雨】耀東邨嚴重山泥傾瀉泥水狂瀉如瀑布　街坊被震醒：好恐怖
今日 10:51
【黑色暴雨】耀東邨嚴重山泥傾瀉泥水狂瀉如瀑布　街坊被震醒：好恐怖

你可能感興趣

【黑色暴雨】政府宣布停課不停工　打工仔一早冒雨出勤：老闆無覆點敢唔返
今日 09:13
【黑色暴雨】政府宣布停課不停工　打工仔一早冒雨出勤：老闆無覆點敢唔返
【黑色暴雨】暴雨來襲多區嚴重水浸　撐傘港女柴灣遭沖走險象環生
今日 10:07
【黑色暴雨】暴雨來襲多區嚴重水浸　撐傘港女柴灣遭沖走險象環生
【黑色暴雨】耀東邨嚴重山泥傾瀉泥水狂瀉如瀑布　街坊被震醒：好恐怖
今日 10:51
【黑色暴雨】耀東邨嚴重山泥傾瀉泥水狂瀉如瀑布　街坊被震醒：好恐怖
水災 柴灣 暴雨 災難 港鐵 交通 網絡熱話

最高瀏覽

【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
12:16 2023/09/06
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
【夫妻爭吵】夫當街指責妻出軌派帽　狂打自己頭爆喊︰為什麼嫁給我？
16:22 2023/09/07
【夫妻爭吵】夫當街指責妻出軌派帽　狂打自己頭爆喊︰為什麼嫁給我？