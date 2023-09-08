【黑色暴雨】九巴變「黃河」車廂浸到起浪　水位高過座位乘客狼狽舉腳迴避

▲ 網上瘋傳一段九巴車廂水浸短片，黃泥水淹浸下層車廂起浪，水位已高至座位。

本港昨晚（7日）起突然天降暴雨，造成全港多區大水浸，天文台晚上改發黑色暴雨警告信號，大批打工仔乘坐交通工具急急回家。網上瘋傳一段九巴車廂水浸短片，可見黃泥水不斷湧入下層車廂，水位已高至座位。在巴士開行期間，黃泥水更翻起浪濤，乘客嘩聲四起紛紛遞高腳避水。

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有關片段在多個網上群組瘋傳，影片長約25秒，由巴士下層後排較高位置的乘客拍攝，但未有標明巴士路線及位置。從片段中所見，巴士車廂已變成「黃河」，黃泥水不斷湧入並淹浸車廂，水位幾乎蓋過皮椅表面。在巴士行駛期間，泥水更翻起浪濤，甚至出現小激流。

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乘客見狀嘩聲四起，有人把雙腳遞高放上對面座位避水，但水位不斷升高，乘客的腳和鞋都已經濕透，非常狼狽。

疑是水浸紅隧過海巴

不少網民看到影片後均大表震驚，紛紛查問事發地點，樓主回應時附上長約3秒車輛行駛在水浸隧道的短片，留言指「應該係紅磡海底隧道」。網民驚訝稱從未見過香港出現如此誇張情況，擔心水位再高會有危險，「嚇都嚇死，又落唔到車又無位走」、「洗車」、「浸浴巴士」等。

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責任編輯：王明芳