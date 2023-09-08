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【黑色暴雨】低成本防跣防滑法 鞋底貼1樣嘢濕水都唔甩

親子 11:47 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

天雨路滑，有日本專家教一個低成本的方法，減低滑倒意外。

天雨路滑，為免跣親，大人小朋友行步路都要小心。政府表示，受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，公共交通嚴重受阻，山泥傾瀉風險極高，政府今日宣布，極端情況至少維持至下午6時。有日本專家在網上教1招低成本的防跣防滑方法令鞋底增加磨擦力，在下雨天減低跣親的意外發生。

最新影片推介：

方法簡單，仲要超低成本。(圖：網上圖片)

有日本專家透過Twitter的「警視廳警備部災害對策課」帳號，教大家在鞋底前後兩端，即腳趾和腳踭位附近貼上2塊膠布，只需要用4塊膠布就可做到防滑的效果。雖然聽起來會覺得膠布容易脫掉，但他實試過，但要留意貼上前要擦去鞋底的泥土和水滴以防有空隙，只要防止空氣進入就不容易脫落。

看起來一沾水就會脫落，但我嘗試的時候，穿了一 天也沒有脫落。

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責任編輯︰王明芳

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