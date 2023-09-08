【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】

▲ （網上圖片）

港鐵部份車站嚴重水浸，地下行車隧道亦一度水浸，網上有多張相片和影片顯示，有港鐵員工有欠缺救生裝備的情況下，深入地下行車隧道「清水」，水位高至員工下巴位置，相片中港鐵員工只有頭部突出水面，情況非常危險。TOPick記者獲多個消息來源證實，有關相片真確。

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立法會議員張欣宇看到照片後指，如事件屬實，港鐵罔顧員工安全的做法令人憤怒。

他表示，港鐵昨晚及時暫停觀塘綫運作做法正確及時，

如果停唔切，真係會死人的

然而，他凌晨收到通知，港鐵要求員工到黃大仙站清理積水，

我即時要求港鐵停止，同事都唔係超人，你想佢落到去做咩？

他在Facebook表示，

我離開港鐵時就是負責觀塘線和荃灣線車務運作，昨晚倘若我仍在現場負責，除非遇上需要拯救生命防止更大傷害的情景，否則一定不會接受任何同事需要冒住這樣的生命危險走入嚴重水浸隧道範圍。 其實昨夜凌晨大約2點，已經有港鐵前線同事情緒接近崩潰找到我，話有管理層突然要求他們趕往黃大仙站協助清走站內積水。這個要求首先毫無邏輯，當時仍然是雨勢最為惡劣之時，積水根本是大自然的力量，源源不絕由室外湧入，這種情況下如果能清？其次更是漠視前線同事的生命安危。我當即已經聯絡港鐵高層，要求他們介入，亦得到相關承諾。但今日見到如此畫面如此做法，實在令人失望甚至憤怒！ 作為立法會鐵路事宜小組副主席，我一定會就此事跟進到底。 最後，也要向昨晚果斷做出觀塘線停駛決定的前線車務控制人員表達敬意和感謝。倘若不及時停運和清客，出現列車被困隧道，會發生甚麼後果，圖片已經說明一切。

香港鐵路職員工會副主席譚建釗則指，政府不宣布停工，加上陸路交通停擺，逼使港鐵加急恢復運作，令員工工作情況更惡劣。

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記者：陳梓蔚