【香港夜經濟】信和商場+利東街推中秋活動　LED火龍巡遊重現夜食HK$1鮑魚

▲ 闊別3年的利東街LED舞火龍盛會將於中秋正日載譽歸來，以LED燈光取代煙火，另類演繹了這項香港非物質文化遺產，適合一家大小及旅客近距離觀賞，感受傳統節日氣氛。

為響應政府振興經濟的政策及呼籲，信和集團除了早前宣布派發10,000張美酒換領券，帶旺夜市氣氛外，旗下9大商場聯同利東街將推出一系列精采活動，鼓勵顧客晚市消費。此外，屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場更於即日起至12月31日推出額外1小時夜泊優惠，顧客只需憑一張晚上6時後發出之HK$100或以上電子消費收據，即可按原定泊車禮遇享受額外1小時泊車優惠！

1.奧海城：Mirror李駿傑生日會+U Mag旅遊嘉年華

夥Jeremy Lee International Fan Club，於即日至9月14日為人氣男團組合Mirror成員Jeremy，舉辦首個生日嘉年華「CLOSERLAND」，以甜點爲主題，展出多項從未曝光主題相片、Jeremy曾穿著之表演服裝、Fan Club拍攝的精彩演出片段等等。

商場於每晚6時至10時更會在430吋巨型LED屏幕播放Jeremy MV包括最新派台歌曲「Fever」，讓一眾粉絲Unicorns每晚到場開派對，期間更會有限量應援物品推出，吸引大批粉絲專誠到場。明晚(9月8日)適逢Jeremy 正日生日，粉絲更會齊集奧海城「CLOSERLAND」為Jeremy慶祝生日，集合一眾Unicorns一同參加此華麗盛宴，為商場帶來更多人流！

最新影片推介：彭慧中專訪

緊接其後，商場將於9月15至17日一連3日舉行「U Magazine旅遊玩樂嘉年華」，於9月15至16日更會延長營業時間，並一連兩日於晚上8時推出限定「玩樂拍賣Auction Night」，於本地也可大玩特玩，以無底價拍賣本地遊玩樂套票，包括：香港富麗敦海洋公園酒店住宿套票、香港黃金海岸酒店住宿套票、1,000個NAMCO個電子金幣、雙人自助晚餐、主題樂園門票等激筍禮品！S+ REWARDS會員更可免費獲贈「擲彩虹」遊戲代幣換領券一套，於晚上6時後參加及贏取豐富禮物！

2.尖沙咀中心及帝國中心：周末夜免費特飲

將於2023年9月15日至10月31日期間推出「Cheers Fiesta飲勝嘉年華」美景美酒暢飲週末，指定周末晚上9時後，歡樂大使將以驚喜造型登場，並於指定時間，於尖東美食里的酒吧餐廳現身Ring the Bell，請現場顧客免費享用特飲，當中包括商戶Boticario Bar & Grill的南美特飲La Paloma、 Wooloomooloo Steakhouse的 Stella Draught Beer 或 Henley Beach 及Bushra的土耳其咖啡馬天尼 等，讓大家可以來個 Bar Hopping，在尖東美食里來個環遊世界體驗，免費體驗不同酒吧餐廳的特色飲品！

3.迎亞運送逾百萬AlipayHK夜消費現金券

杭州亞運會於9月23日至10月8日舉行，今年港隊派出歷來最大陣容出賽，信和旗下商場與大眾一同迎接體壇盛事及為出戰亞運的運動員打氣。集團旗下奧海城 (430吋)、屯門市廣場 (540吋)、荃新天地及朗壹廣場中的大電視將會由9月23日晚開幕禮開始全程高清直播HOY TV頻道，由朝到晚與大家緊貼亞運賽事激烈戰況，一同齊撐運動員，投入今次的體壇盛事！

期間信和集團更與 AlipayHK合作，隨機送出總值過百萬AlipayHK夜消費現金券；觀眾於夜間賽事播放期間掃描場內 AlipayHK 活動QR Code，即可搶限量現金券，欣賞賽事期間都可以盡情消費！

4.屯門市廣場中秋美食展歎晚間HK$1鮑魚

於9月8日至29日期間舉辦中秋美食市集，更於9月16、17日及23、24日兩個週末延長營業時間；晚上9時更推出多個限時激筍優惠，顧客只需於晚上7時後於商場內作任何消費，即可以HK$1購買鮑魚、迷你月餅、芒果糯米糍等至抵價中秋食品及甜品(名額先到先得)！

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5.荃新天地消費滿額免費歎生啤

荃新天地將於9月29至10月2日推出「中秋市集啤一啤」，活動期間將設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8時後於場內商戶單一消費滿HK$500或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯。

6.利東街800燈籠下舞動火龍賀中秋

利東街由即日起至10月23日設有「躍兔‧迎月」綵燈會，掛上逾 800 個燈籠打造大型浪漫燈海，而於9月29日(中秋節正日) 晚上8時半更設有「LED 火龍舞鼓賀中秋」活動，全長 18 米的紅色全新 LED 火龍為大家帶來耳目一新的感覺。

編輯：葉翠華