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【世紀雨災】氣象學家：科技難預測雨帶發展　土木工程專家指雨量遠超渠道容量致多區水浸

社會 12:05 2023/09/08

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受極端降雨影響，本港多區出現水浸。(黃建輝攝)

本港一小時雨量曾錄得158.1毫米，是139年前有記錄以來的最高紀錄。有市民批評暴雨前夕天文台沒有預報，本地氣象學家梁榮武指，現時科技難以預測雨帶的走向，天文台避免誤報，要等到暴雨區臨近前一小時至半小時，掌握足夠的資訊後，才能向市民發出警示。前土木工程拓展署署長陳健碩表示，今次雨量超出渠道設計容量，導致本港多區水浸。

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武今日（8日）在電台節目指，天文台事前已經公布本港將受到颱風「海葵」殘餘低壓槽影響，會出現驟雨天氣，但暴雨發展變化萬千，現今科技仍未能預測暴雨走向，未能預測今次極端暴雨的情況，當暴雨區臨近前一小時至半小時，掌握足夠的天氣資訊後，才能向市民發出警示。

暴雨帶與颱風有很大分別，因為風是一個頗大的系統，最終風力有多大可能會有不同，難預先知道颱風何時最接近本港或對本港有多大的危險性。

梁榮武補充，天文台事前已經提醒本港會受到颱風「海葵」殘餘低壓槽影響，天氣會轉壞，但始終無法預測會出現今次極端暴雨。

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他強調，天文台發出警示，需要平衡市民期望及誤報風險，就算知道本港有機會受暴雨影響，但若過早發出警示可能會導致誤報。 梁榮武指，十號風球蘇拉及今次破紀錄的暴雨，反映全球暖化引致極端天氣，應將今次事件當成警告，呼籲市民盡快減碳。

前土木工程拓展署署長陳健碩指，今次雨量多而集中，一小時錄得158亳米雨量，已超過了正常渠道設計雨量，雖然部分主渠設計容量可客納200年一遇的大雨，但與這次極端降雨的雨量仍有很大差距。

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責任編輯：陳麗娜

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