【聲夢小花】姚焯菲新歌點擊人次達200萬　Chantel返港與粉絲慶中秋答謝支持

▲ 姚焯菲新歌MV破200萬點擊人次。

2020年以16歲之齡參加《聲夢傳奇》並奪得亞軍出道的姚焯菲（Chantel），年初離開香港到紐西蘭升學，正式展開留學生活，不過姚焯菲未忘歌手身份，7月推出今年第二首個人單曲 《這個姿態》。

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姚焯菲新歌MV上架至今，點擊率有201萬人次，明顯拋離鍾柔美的新歌《y2k還襯我麼?》。

另外，姚焯菲的新歌氣勢強勁，點擊人次超越女團COLLAR新歌《idc》。為答謝「小菲象」的支持，趁著學校有兩星期的假期，姚焯菲將特意返港出席粉絲聚會。

▲ 姚焯菲新歌《這個姿態》形象超突破。（取自instagram）

跟小菲象慶祝中秋

今日有報道指，於本月22日迎來17歲生日的姚焯菲，獲後援會送上驚喜，他們將於24日為偶像舉行生日會。

另外姚焯菲將於29日於商場舉行簽唱會，跟粉絲慶祝中秋節，有指姚焯菲於日本拍攝MV時影了很多靚相，計畫集結一起推出寫真。

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7月24日，姚焯菲曾返港出席活動，其後「小菲象」租了水晶巴士作應援，於鬧市為偶像宣傳新歌，其後更送姚焯菲往機場，窩心舉動令姚焯菲十分感動。

當時姚焯菲表示返紐西蘭將要努力溫習，面對其後的Mock Exam，當時她更稱9月份或返港，估不到姚焯菲兌現承諾，認真愛錫粉絲。

▲ 姚焯菲將返港出席粉絲聚會。（取自instagram）

新歌轉形象

2021年姚焯菲參與《聲夢傳奇》比賽，憑著唱《戀愛預告》一曲而爆紅，走甜姐兒形象以唱慢歌為主，兩月份推出的新作《這個姿態》，曲風、歌詞及MV造型跟以往很大分別，似乎大個女的她想轉下形象。

姚焯菲於網上留言多謝歌迷支持：「好開心大家都鍾意《這個姿態》，做到呢個新嘗試已經好滿足！大家記得要繼續留意同支持聲夢嘅歌啊，我哋會繼續努力。」

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