【古惑仔】吳志雄餵外孫食糊仔成慈祥外公　「大佬B」外表兇惡內藏愛妻柔情

▲ 「大佬B」吳志雄榮升外公享受湊孫樂，展露鐵漢柔情的一面。

憑《古惑仔之人在江湖》演「大佬B」為人熟識的吳志雄，早年淡出香港影圈，轉戰內地登台唱歌「搵真銀」，有指他高峰期1個月唱20多場，每月收入過百萬元。

近年吳志雄更進軍飲食業，在內地開私房菜、搞火鍋店，據悉他在內地只是火鍋店「蜀江龍」於已有十多間分店，成去年開私房菜「志雄廚房」，在飲食界大展拳腳，有傳其身家已過億。

【古惑仔】吳志雄進軍飲食界擁十多間食店 「大佬B」號召90年代港片奸角聚會

▲ （微博圖片）

風光嫁女

吳志雄向來人緣甚佳，前年嫁女榮升為外父，在酒店舉行婚宴大排筵席，邀請不少圈中藝人賞面出席，包括莊鍶敏、羅蘭、劉偉強、林國斌、盧惠光、肥媽Maria Cordero、黃伊汶、泳兒等。

當日吳志雄女兒Donna風光出嫁，行頭十足，戴上6對龍鳳鈪及3個大金豬牌，相當有排場。

婚後不久便造人成功，吳志雄由外父升呢為外公，不時在社交平台分享湊孫樂照片，與眾同樂。

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享受湊孫樂

女兒Donna上載了吳志雄餵孫仔食糊仔的影片，見他抱住孫仔細心地餵食，一臉慈祥樣貌出晒嚟，展露鐵漢柔情的一面。

不少網民大讚「大佬B」是超級好外公，還指孫仔的鼻子和嘴巴跟他長得相似。

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鐵漢柔情愛妻號

別看「大佬B」吳志雄江湖味濃，內裡是十分愛錫家人的好男人。

在現實中是名愛妻號，與太太育有三子一女，不時穿情侶裝出外拍拖，恩愛非常。

吳志雄曾受訪時透露，年輕時獲不少女性埋身，跟十多個女朋友拍拖，直至遇上現任太太由無腳雀仔變成專一住家男，大讚太太大方得體、美麗又純品，家中大小事務均處理得妥當。

▲ 吳志雄與太太結婚多年恩愛依然。（微博圖片）

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