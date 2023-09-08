【衝上雲霄】本地高中生參加未來機師計劃　親自操控小型飛機作短途飛行

▲ 本地高中生親嘗駕駛飛機體驗。

隨著STEM教育風行，近年不少中學和小學，都引入了與航空知識有關的課程，內容結合了物理和數學知識，也一圓不少男生或女生從小到大渴望衝上雲霄的夢想。但書本知識和模擬訓練，當然不及真實的駕駛體驗難忘。在今年暑假，香港一班高中學生就有機會，在澳洲操控小型飛機作短途飛行。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 參加者與小型飛機

未學揸車先學揸飛機

俗語有云「未學行先學走」，比喻對事情操之過急；但原來「未學揸車先學揸飛機」，是真有其事。澳洲名牌學府新南威爾斯大學，跟香港直資學校議會有一個合作計劃，由2015年開始，每年挑選二十位高中學生，於暑假到當地大學接受兩星期的航空知識訓練。課程由當地大學導師任教，而焦點活動當然是在專業導師的陪同下，作六至七小時的「單對單」真實飛行訓練。



這群人生可能第一次離開爸媽獨自出國的大孩子，首次到外國遊學便學揸飛機，不知會不會令到「直升機父母」血壓上升，覺得「好牙煙」。

從活動首屆開始參與的香港直資學校議會主席、英華書院校長陳狄安，每年都會隨團視察行程安排，他解釋：「飛機是訓練專用機，坐在學員邊的導師都可以操控飛機，見時機適合才會交給學員。但我們的同學表現不俗，部分叻仔叻女，已經可以嘗試起飛，於機師輔助下降落。」

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立志修讀航空課程



香港的少年不乏飛機迷，陳校長每年面試時都見識不少：「除了具備基本數學和物理知識，他們還熟悉航空專有名詞，一看飛機照片，就能說出飛機的型號。」這班飛機迷有機會親自揸飛機，可以想像這個學習體驗是何其震撼。



難得的是，飛行夢想成真後，這不代表一個結束，反而是一個開始。每年計劃完結之後，總有幾個畢業生立志在大學修讀航空課程，利用一個暑假，做到真正的職業生涯規劃。陳校長說，今年的學生在新南威爾斯大學接受訓練的時候，就在校園遇上曾經參與計劃的畢業生，正在修讀相關學位課程，親眼目睹薪火相傳，令人覺得親切又感動。

學校撥出奬學金支持學生追夢



兩星期的計劃，學費連機票和食宿約5萬元，部分直資學校會撥出奬學金，支持學生實現夢想。以英華書院為例，4名獲選的學生，每人獲得半費減免的資助。學生追尋夢想有價，這個價錢暫時還是由父母和學校預繳。

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