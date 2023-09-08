【MIRROR成員】Jeremy生日正日遇極端天氣 歌迷會宣布展覽是日暫停開放
香港在昨晚（9月7日）起暴雨成災、多區水浸，MIRROR成員李駿傑（Jeremy）的歌迷會Jeremy Lee International Fan Club於社交網宣布CLOSERLAND展覽於今日暫停開放。
今天（9月8日）是Jeremy的27歲正日生日，壽星仔於社交網轉發生日祝福。
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CLOSERLAND展覽暫停開放
Jeremy Lee International Fan Club在商場舉辦以甜點為主題的生日嘉年華「CLOSERLAND」，歌迷會原定計畫於今日（9月8日）派發印有Jeremy親筆寫字句的限定生日卡。
受惡劣天氣影響，Jeremy Lee International Fan Club在今日近中午12時於社交網發文：
由於惡劣天氣關係， 「CLOSERLAND」展覽於8/9/2023暫停開放。
8/9 限定生日卡派發及合照將改期進行。
日期：9/9/2023（六）
時間：晚上9:00
8/9 現場限定商品改期開售，
日期：11/9/2023（一）
派籌時間：晚上6:30
交收/開售時間：晚上7:00-9:00
不便之處，敬請見諒。
Jeremy 27歲生日
壽星仔Jeremy在昨晚（9月7日）於IG限時動態分享自己今年的首個生日蛋糕，又轉發MIRROR官方歌迷會、化妝師Rainbow對他的生日祝福。
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撰文 : TOPick柴犬出動