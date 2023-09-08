【2023中秋節】黃大仙中心+朗豪坊+黃埔天地中秋打卡熱點　巨型月兔燈籠+音樂表演+巨型滿月

▲ 黃大仙中心逾4米高巨型月兔燈籠登場，並邀得老字號「寶華扎作」第二代傳人歐陽秉志師傅到商場擔任導師，親自教授大家製作傳統兔仔燈籠的技巧。

香港即將啟動夜經濟振興經濟活動，加上中秋佳節及國慶將至，各大商場已經摩拳擦掌，大搞中秋特色主題布置，吸引遊客及香港巿民一家大小出遊到商場打卡，歡度佳節。

黃大仙中心：逾4米高巨型月兔燈籠登場

由9月8日起至10月6日，舉辦「秋月迎兔」慶中秋活動，逾4米高巨型月兔燈籠登場，大家可以走進月兔燈籠內，於月亮前拍下充滿節慶氣息的照片，寓意人月兩團圓。另外，商場特別舉辦迷你兔仔燈籠換領，在指定日子更邀請到「寶華扎作」第二代傳人歐陽秉志師傅，到商場教授大家製作傳統兔仔燈籠，傳承傳統中國文化手藝。

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活動期間，黃大仙中心北館一樓中庭特設逾4米高的巨型月兔燈籠，參照傳統玻璃紙手造燈籠而設計，五彩繽紛，充滿童年回憶，亦寓意全家團圓；商場南館一樓還有一組七彩月兔燈籠打卡區，不同的角落均有可愛月兔裝飾，讓大家置身在濃濃中秋氣氛之中。

兔仔燈籠工作坊

另外，即日至9月29日(逢周五、周六及周日)，商場將舉辦「迷你兔仔燈籠換領」。Link Up會員只要消費滿指定金額，即可參加活動一次，換領色彩繽紛的兔仔燈籠慶祝中秋節。而在9月23日，商場特別邀請已在香港開業60年的老字號「寶華扎作」第二代傳人歐陽秉志師傅到商場擔任導師，親自教授大家製作傳統兔仔燈籠的技巧，以傳承這套盛載中國傳統文化的技藝。

特色月餅雲集中秋市集

由即日起至10月2日，黃大仙中心北館1樓舉辦期間限定中秋特色市集，商場為大家搜羅城中10間人氣品牌，售賣佳節自用或送禮必備的月餅、特色禮盒及應節食品。除了傳統月餅和冰皮月餅，還有台灣月餅、貓山王榴槤月餅、芝士水果月餅和傳統潮式月餅如經典朥餅等。無論是新派還是傳統月餅，均能締造滋味滿足的團圓佳節。

黃大仙中心「秋月迎兔」

日期：2023年9月8日至10月6日

時間：早上11 時至下午8時

地點：黃大仙中心北館

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2.朗豪坊：年青新晉歌手免費音樂表演

旺角地標之一的朗豪坊，為讓一眾夜貓於中秋節當晚及10.1 國慶長假期大玩特玩，朗豪坊已準備好推出一連串的晚間活動及禮遇。

由9月21日起至10月23日，朗豪坊將於4樓及13樓設置巨型月亮打卡裝置，營造一整月的中秋月夜氣氛，並於9月29日中秋節當晚舉行Moonlight Party，找來年青新晉歌手在4樓及13樓舉行一連兩場的免費音樂表演。商場亦會於當日派發13樓免費酒吧飲品及應節燈籠，賞你於晚上8時後免費暢飲，一邊飲一邊Chill住聽歌，由4樓玩到13樓！而不少夜貓都喜歡夜間探險，今個秋日，朗豪坊找來美國人氣漫畫《花生漫畫PEANUTS》的Snoopy與一眾好友現身朗豪坊，於9月21日至10月23日舉辦《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》。

此外，商場將於同期 ﹙9月21日至10月23日﹚推出《朗豪坊Moonlight Rewards》雙倍獎賞活動，每晚8時後，於場內所有商舖消費即賞2倍LP CLUB 會員積分；消費滿HK$400 即享4小時免費泊車優惠；於《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》期間限定店可享兩倍機會參加《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》遊戲等，各位愛Shopping的夜貓絕對不容錯過。

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朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅

日期：2023年9月21日至10月23日

地點：朗豪坊4樓通天廣場

時間：上午11時30分至晚上10時30分



朗豪坊中秋Moonlight Party

日期：2023年9月29日 （星期五）

時間：晚上7時30分至8時30分（朗豪坊4樓通天廣場）

時間：晚上9時30分至11時（朗豪坊13樓）

3.黃埔天地：全港室內最大3.5米高巨型滿月

在農曆8月15日當天高掛的滿月除了照亮香港，更照遍每一個不同地域，如日本稱之為「十五夜」、韓國的「秋夕」，以至同時慶祝「兒童節」的越南。不同地方均在月光的照耀下，帶來各種獨特的節慶活動，與摯愛家人團聚，慶祝團圓和喜樂。

黃埔天地集港、日、韓、越式的中秋慶節特色，於9月中旬至10月初期間呈獻黃埔天地「月滿中秋」，於時尚坊及黃埔號打造8大互動體驗活動，包括全港首個室內3.5米高巨型滿月、應節打卡佈置及多地具中秋傳統特色的「月滿中秋工作坊」。而當中最別出心裁的慶典必定是「月見夜探放水燈」戶外體驗活動，中秋節當晚讓水燈搖曳著溫柔火光點亮黃埔，以祈求平安順遂，帶來不一樣的中秋慶祝方式！

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場內設有5大必看「亮點」：包括全港首個室內3.5米高巨型滿月打卡位「月見芒草」，坐落芒草的深處，在芒草群的襯托下將月光祝福揮灑全區；以舞火龍文化為靈感的「大坑舞火龍」、以日韓慶節食品為設計概念的8米長「月見幸福」步道及玉兔迎「月滿中秋」等融合各地特色的打卡位，同時在「月見泥棒」的佈置加入了日本傳統活動「日式月見泥棒 ‧ 勾甜遊戲」。

編輯：葉翠華