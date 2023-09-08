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【黑色暴雨】上水華山村變「水簾洞」　多戶受影響傢俬盡毀居民嘆：我已經棄咗城

健康 14:48 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

上水華山村變「水簾洞」，多戶受影響傢俬盡毀。居民嘆：我已經棄咗城！

香港天文台於昨日（7日）晚上11時05分發出黑色暴雨警告，大雨下多區嚴重水浸，居民樓內亦災情處處。

最新影片：

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有網民在Facebook「上水人大聯盟」發帖並配圖及片段，顯示昨晚在上水華山村，有居民屋內被洪水入侵。從影像中可見，一名中年男士一臉無奈站在屋內，而屋內「汪洋一片」，因暴雨引發水浸，泥水灌入其屋內，男子家中所有傢俬都被迫浸泡在洪水之中。

為拯救家園，可見男子在10秒鐘的影片內不斷揮動手中垃圾鏟，奮力將屋內泥水潑出街，可惜效率甚微。門外又正暴雨不停，男子儼然站在水簾洞內一般。網民見此紛紛憐憫「陰功，成晚唔洗瞓」。

更多災民貼圖嘆：已棄城

帖文一出，還引來其他同樣受災的網民，貼出家裡被水淹的慘況。從網圖可見，有人家住在地面水平線下，洪水湧入家中，淹至小腿處，更近乎碰到電製，非常「牙煙」。屋主無奈指「我已經棄咗城」：

已經浸到無得再留，啪大制走。成晚無得訓跟住成間屋報銷... 真心攰 ，排洪真係硬食！

另有住上水沙嶺的居民，家中整個大廳都被泥水浸泡，傢俬全毀，甚至雪櫃也被灌入的洪水沖倒，連口糧都失去。受災網民雖表示會盡救，但大多心態已是半放棄。對此，有人暖心鼓勵「為咗屋企，不要氣餒，加油！」

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責任編輯：羅嘉欣

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