【全港大水浸】天文台1小時錄158毫米雨量　破1884年以來最高紀錄

▲ 多處地區出現水浸，市民要涉水而行。 （陳靜儀攝）

受到與海葵殘餘相關的低壓槽影響，昨日（7日）廣東沿岸天氣持續不穩定。入夜後，大雨逐漸影響珠江口一帶，初時雨區較為集中影響新界北部，天文台在下午約7時45分先後發出局部地區大雨提示及新界北部水浸特別報告。

隨後大雨逐步發展，天文台在下午8時25分發出特別天氣提示，提醒市民香港廣泛地區可能受大雨影響。其後雨區影響範圍逐漸擴大，天文台在下午9時25分發出黃色暴雨警告信號，並在下午9時50分發出紅色暴雨警告信號，提醒市民道路會出現嚴重水浸和交通擠塞。

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隨著大雨繼續影響香港，天文台在下午11時05分發出今年第一個黑色暴雨警告信號，其後雨勢加劇，天文台總部錄得158.1毫米的一小時雨量（下午11時至午夜12時），是自1884年有記錄以來的最高紀錄。截至9月8日上午7時，是次黑色暴雨警告的生效時間超過7小時，打破1999年8月23日的紀錄（5小時47分鐘）。

在9月8日早上7時的過去24小時，本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而港島、九龍及新界部分地區更錄得超過400毫米雨量。

天文台錄得一小時雨量的最高前五位:

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責任編輯：楊佩瑩