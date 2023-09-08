【黑色暴雨】柴灣環翠商場停車場「沒頂」　水深直迫2米多架私家車被淹

▲ 柴灣環翠商場停車場「沒頂」，水深直迫2米多架私家車被淹。

黑色暴雨下，柴灣區亦為水浸重災區之一！滂沱大雨下，只見柴灣多處水浸嚴重，其中環翠商場停車場近乎「沒頂」的境況，更令人觸目驚心。根據網上流傳圖片可見，停車場水位已近2米高，有停泊該處的車輛更慘被淹頂。

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根據Facebook群組上載的多張影片及圖片，可見環翠商場停車場的積水一度十分嚴重，黃泥水大量湧入停車場，水深直逼停車場高度限制的2米，多部車輛慘被殃及，停車場內彷如一個大泳池，有傳媒更直擊七人車幾乎被淹沒，僅露出車頂。直至今日（8日）早上，有網民再更新停車場最新情況，水位雖有略為退減，惟仍見車輛被水掩近車身一半高度。環翠商場外，一大片磚地亦大受破壞。

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事件曝光後，不少網民均對車主寄予同情，「行貨變水貨」、「劏得」，但亦有網民留言安慰，最緊要「人無事」。

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責任編輯：羅嘉欣