【公屋家庭】一家七口加外傭住380呎公屋　5孩媽曬湊仔日常︰生容易教育難

▲ 有一家七口加外傭住380呎公屋。

香港地樓價貴租金貴，所謂「得公屋得天下」，住公屋可以慳好多。近日一名5孩媽媽在網上影片指，她一家七口加外傭住在380呎公屋，更分享了一家人的生活日常，她平日湊5名子女非常忙碌，直言「生確實容易，教育卻非常難」。

最新影片︰

獲派兩間相連公屋單位

在「公屋討論區」分享了該名媽媽的帖文，媽媽指因他們屬舊單位拆遷個案，加上人數超出上限，所以獲派了兩間相連的公屋單位。只是她與丈夫都想跟子女一起住，以免個別跟他們分開住，令小朋友覺得父母偏心。之後他們聘請了外傭，因此最終8人住在380呎的公屋單位。

媽媽在影片中分享，與丈夫育有5名子女，包括就讀中學的大兒子、小二的二兒子、小一的一對雙胞胎女兒、9個月大的小兒子。從影片可見，他們一家應是白田邨重建項目的住戶。媽媽指樓下就有白田商場及街市，還有巴士總站，有車到旺角港鐵站，非常方便。

家中有3個房間，媽媽與小兒子和一名女兒睡主人房，爸爸與二兒子睡客廳的房間，還有一房間供大兒子和外傭分別睡上下格床。可是大兒子不想與工人姐姐同房，寧願睡客廳，將弟弟的遊戲墊當床墊用。另一名女兒則到處睡，有時跟爸爸睡，有時又跟媽媽睡。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

媽媽嘆生容易教育難

在開學日的影片中，已是中學生的大兒子只返半日學，媽媽表示「我可以不用理他」，之後她接二兒子及雙胞胎女兒放學。三兄妹同校，他們就讀的小學以普通話教授中文，但媽媽認為英文也很重要，自女兒幼稚園起開始補習英文。回家後媽媽忙於簽通告，為子女整理書簿，她指4個子女都在學校吃午餐，加起來費用$1,500多。

媽媽稱首次聘請外傭，印傭入屋3個多月，學會煮他們愛吃的餸菜，又認為印傭比較聽話，只是「動作比較慢」，有時做一餐飯不催，她可以做一個多小時。而媽媽比較心急︰

因為小孩比較多，我每一刻的時間都是在爭分奪秒。

有人說她生5個小孩很厲害，她只是認為︰

當有了1個小孩，再次想要2胎就覺得會有3胎、4胎。

教養5個孩子不容易，她也表明「生確實容易，教育卻非常難」、「這麼多小孩，我好難做到公平，但我盡量不偏愛哪一個」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳