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【雷霆2023】警搗上水非法百家樂賭檔　拘捕22人包括一名女負責人

社會 13:07 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

警方成功搗破一個上水非法百家樂賭檔。（警方提供）

為配合粵港澳三地聯合反罪惡行動「雷霆2023」，大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，昨日（7日）傍晚時分在區內突擊搜查一個位於上水新康街一個樓上單位，成功搗破一個非法百家樂賭檔，行動中，一共拘捕22人，並檢獲2張百家樂枱、籌碼賭具、一批家具及約26,220元現金。
 
行動中，人員於單位內拘捕一名54歲女負責人，涉嫌「經營賭博場所」。 另外，上述處所內的3名本地男子、7名本地女子、4名內地男子及7名內地女子年齡介乎30至65歲，亦涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

該名54歲女負責人已被暫控一項「經營賭博場所」罪，而另外1名本地男子、3名本地女子，3名內地男子及2名內地女子亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於10月10日在粉嶺裁判法院提堂。

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責任編輯：楊佩瑩

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