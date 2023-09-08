【雷霆2023】警搗上水非法百家樂賭檔　拘捕22人包括一名女負責人

▲ 警方成功搗破一個上水非法百家樂賭檔。（警方提供）

為配合粵港澳三地聯合反罪惡行動「雷霆2023」，大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，昨日（7日）傍晚時分在區內突擊搜查一個位於上水新康街一個樓上單位，成功搗破一個非法百家樂賭檔，行動中，一共拘捕22人，並檢獲2張百家樂枱、籌碼賭具、一批家具及約26,220元現金。



行動中，人員於單位內拘捕一名54歲女負責人，涉嫌「經營賭博場所」。 另外，上述處所內的3名本地男子、7名本地女子、4名內地男子及7名內地女子年齡介乎30至65歲，亦涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

該名54歲女負責人已被暫控一項「經營賭博場所」罪，而另外1名本地男子、3名本地女子，3名內地男子及2名內地女子亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於10月10日在粉嶺裁判法院提堂。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩