【至死不渝】愛上年齡差距55歲的她　年輕丈夫堅守婚姻承諾照顧妻子終老

▲ 年輕丈夫找到太太到離世的那一刻。

愛情無分年齡限制，只要真心相愛，絕對不需要理會世俗眼光。印尼一名年輕男子愛上了朋友的71歲母親，兩人的戀愛當時亦受到身邊人的冷眼，被認為不會長久，但他們最終還是結了婚，雖然有人以為是小鮮肉貪圖老婦的金錢才結婚，但兩人結婚多年依然恩愛，並照顧到太太到離世那一刻。

戀情不被看好

綜合外媒報道，這名年輕丈夫叫李亞迪（Selamat Riyadi），4年前愛上了朋友的71歲母親羅哈雅（Rohaya），二人攜手步入婚姻殿堂。由於他們年齡相差55歲，這段戀情最初曾遭受男方家長的反對，亦惹來不少閒言閒語，有人猜測李亞迪是貪圖女方的錢財。

事實上，當年77歲的羅哈雅只是一名貧窮的農村婦人，李亞迪還曾因擔心妻子太有魅力，將她鎖在家中不讓她與別人接觸。

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兩人結婚4年，李亞迪仍然表示「很幸福」，從對方身上感受到濃濃的愛意，讓他心甘情願上繳工資，還透露2人的新婚之夜「棒極了」。從兩人甜蜜的合照看來，羅哈雅雖然一把年紀，但面對小鮮肉丈夫，依然擺出一副小鳥依人的模樣，可見真愛真是沒有年齡界限。

兩人共組家庭多年後，羅哈雅日前在家中因年老離世。報道指，羅哈雅患有老年病，但李亞迪卻堅守承諾不離不棄，不停守候在床前照顧她，直至她離世那一刻。

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