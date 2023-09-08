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【全港大水浸】民建聯：今晚籌款晚會將延期舉行　會盡快公布新安排

政治 13:41 2023/09/08

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原定於今晚舉行的民建聯籌款晚會，將會延期舉行。（資料圖片）

因應政府公布極端情況至少維持至下午6時，民建聯今日宣布，原定於今晚舉行的民建聯「感恩有您」籌款晚會，將會延期舉行，並會盡快公布新活動安排詳情。

早前有消息指，特首辦向官員發電郵，指日後官員出席宴會將由行政署長負責協調，又列出多場活動將會出席的官員名單，指若有名單外的官員曾答允出席，可考慮改派其他代表出席，其中一個提及的活動，就是原定今晚舉行的的民建聯黨慶晚宴，料會令出席民建聯籌款晚會的官員數目減少。

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民建聯副主席陳克勤昨日表示，特首李家超和中聯辦主任鄭雁雄，已經答應出席民建聯黨慶晚宴，亦會有其他官員會參與。他希望進入了問責團隊的民建聯黨員，可以民建聯黨員身份出席，並強調晚宴目的是希望籌募經費支援地區的服務和工作，與普通的聯誼活動不同。

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責任編輯：區綽彥

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