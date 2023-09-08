【黑色暴雨】男子無懼反艇林村河隨水漂流　神色泰然網民笑稱：中年PI

▲ 男子無懼反艇，林村河隨水漂流，神色泰然。

本港受暴雨影響，多區嚴重水浸。大埔林村河亦出現水浸情形，網上流傳相片顯示一名男子被困林村河，而他正站在一艘反艇的小舟上。從相片及影片顯示，男子神色自若、態度從容，引起網民一陣熱議。

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據Facebook群組「大埔人大埔谷」，有網民拍得一名男子站在反艇的小舟上，在林村河河面上隨水漂流。而上載相片的網民指：「剛有消防員到河邊救援，遇險人已被救回」。

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帖文引起網民熱烈議論，有網民為男子祈禱「希望他無事」，亦有人讚嘆男子泰然自若：「輕鬆」、「水上飄」、「輕舟已過萬重山」。而在留言區中，也有一段影片顯示，有圍觀市民向男子詢問是否需要報警，惟男子僅回頭，揮手示意「唔駛」。點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣